Destinaţiile turistice care vor fi populare în anul 2019

Fiecare an adaugă destinaţii noi pe hărţile turistice ale lumii şi 2019 nu face excepţie, noi locuri din apropierea unor centre de interes deja cunoscute fiind deschise celor care caută.

Sri Lanka a devenit una dintre destinaţiile care au crescut de la an la an în preferinţele turiştilor. Insula în formă de lacrimă din apropierea coastei indiene are ce oferi celor interesaţi de istoria locurilor pe care le vizitează, fiind o zonă în care temple vechi sunt aşezate în apropiere de plaje spectaculoase şi plantaţii de ceai. În plus, cei care caută locuri în care să pedaleze se pot plimba cu bicicleta prin păduri luxuriante, pe versanţi de munte acoperiţi de ceai şi prin sate abandonate, iar râul Kaluganga oferă ocazia unor plimbări cu caiacul.

În Mexic, mai puţin căutat este San Miguel de Allende. Oraşul din centrul ţării, la nord de Mexico City, este aşezat pe dealuri. Aerul colonial al străzilor pavate cu piatră şi al bisericilor care amestecă trăsături baroce, neoclasice şi gotice definesc San Miguel de Allende drept una dintre cele mai pitoreşti destinaţii ale anului 2019. Oraşul fondat în 1542 păstrează amestecul de influenţe hispanice şi central-americane. Printre atracţiie locale se numără biserica de secol 18 din Plaza Principal, construită din piatră roz.

În Africa, tot mai multe călătorii au în vedere atracţiile din Zimbabwe. Printre lucrurile care atrag atenţia în zonă sunt peisajele naturale scăldate în soare şi celebra cascadă Victoria. Cei de la portalul Intrepid Travel atrag atenţia că dorinţa de a admira natura are modurile ei corecte şi incorecte de a te bucura de ce ţi se oferă. Printre cele mai puţin fericite sunt celebrele ¨plimbări cu lei”, care susţin industria dezvoltată pe baza reproducerii şi păstrării în captivitate a animalelor. Recomandate sunt, în schimb, plimbările prin parcul naţional Hwange, celebru pentru elefanţii care se găsesc aici şi pentru cele peste 100 de specii de mamifere şi peste 400 de specii de păsări care continuă să trăiască în sălbăticie.

În Iordania, ruinele de la Petra şi malul Mării Moarte sunt printre punctele turistice cele mai căutate, dar în ultimii ani s-au dezvoltat tabere de beduini incluse în trasee turistice şi circuite destinate în exclusivitate femeilor, cum este tabăra din deşert din Wadi Rum, unde localnicele practică arta ornamentelor cu henna.

Relaxarea în regimul vizelor a adăugat pe hărţile turistice ale acestui an şi Belarus. Cunoscută pentru influenţele staliniste din arhitectură, ţara cu capitala la Minsk se deschide acum vizitatorilor cu viaţa urbană vibrantă din metropola sa principală, dar şi cu pădurile străvechi, satele pitoreşti şi parcurile naturale spectaculoase cum e Belovezhskaya Pushcha, unde te poţi plimba cu bicicleta prin unul dintre ultimele arealuri populate de bizoni. Ofertele de cazare pornesc de la case rurale şi ajung până la condiţii hoteliere de top în castele refăcute.

Lista merită continuată cu Udaipur, în India, Porto, în Portugalia, Halifax, în Canada, Adelaide, în Australia, ori Sousse, în Tunisia.

