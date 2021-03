Dezvăluiri făcute Meghan Markle şi prinţul Harry, la Oprah: "Fără averea primită de la prinţesa Diana nu am fi reuşit" / Ce spune Meghan despre relaţia cu regina

Prinţul Harry şi Ducesa de Sussex i-au oferit Oprahei un interviu emoţionant, plin de dezvăluiri din interiorul casei regale. Harry a amintit-o în interviu şi pe mama sa, prinţesa Diana, care a rămas o influenţă puternică în viaţa acestuia.

Moştenirea prinţesei inimilor este factorul fără de care cuplul nici nu s-ar fi putut susţine financiar, după plecarea din Marea Britanie.

"Am păstrat toată moştenirea pe care mi-a lăsat-o mama. Şi fără asta nu am fi reuşit. Ea a prevăzut evenimentele care s-au întâmplat şi am simţit cu adevărat prezenţa ei pe tot parcursul procesului.", a spus prinţul Harry.

Meghan a făcut şi un tribut în amintirea Dianei. Aceasta a purtat o brăţară de diamant, purtată cândva de soacra ei. Cei doi au anunţat şi culisele nunţii lor.

„Noi ne-am căsătorit cu 3 zile înainte de nunta televizată. Nimeni nu ştie asta, dar am chemat Arhiepiscopul şi i-am zis: uite, toată chestiunea asta, tot spectacolul este pentru lume, dar nou vrem propria uniune, doar între noi”, a mărturisit ducesa de Sussex.

Oprah a întrebat-o pe ducesă şi care era relaţia dintre aceasta şi Regină. „Regina, de exemplu, întotdeauna s-a comportat minunat cu mine.”, a spus Meghan Markle.

„Pur şi simplu nu mai voiam să fiu în viaţă, îmi era ruşine să îi recunosc lui Harry, din cauza pierderii pe care a suferit-o”, a mărturisit soţia prinţului Harry. Meghan a dezvăluit în interviu că s-a gândit inclusiv la suicid , a mărturisit soţia prinţului Harry.