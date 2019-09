Dieta „oribilă” pe care a urmat-o Joaquin Phoenix pentru rolul din "Joker": A slăbit peste 20 de kilograme

Actorul american Joaquin Phoenix a povestit despre dieta alimentară "oribilă" pe care a urmat-o pentru a slăbi 23 de kilograme şi a intra astfel în pielea personajului Joker din cel mai nou film al său, care a primit premiul Leul de Aur la Festivalul de la Veneţia 2019, potrivit contactmusic.com.

Actorul nominalizat la premiile Oscar spune că a trăit doar cu "salată verde, sparanghel şi mere" şi că mânca doar o dată pe zi.

"Era o dietă oribilă. În luna mai, am început să mănânc foarte sănătos. Adică doar salate, foarte puţin sos. Legume la abur. Apoi, exerciţii fizice. Asta m-a adus la o anumită greutate. Apoi am trecut la o dietă extremă, cu salată verde şi fie fasole verde, fie sparanghel la abur, apoi un măr. Şi asta doar o dată pe zi", a povestit Phoenix pentru revista Total Film.

Actorul a mai spus că, la un moment dat, această dietă drastică l-a afectat psihic.

Deşi actorul Leonardo DiCaprio a fost iniţial asociat cu rolul din această poveste, regizorul Todd Phillips a insistat asupra faptului că Joaquin Phoenix a fost mereu sursa de inspiraţie pentru Joker.

O producţie Marvel, realizată după benzi desenate, filmul prezintă originea personajului Joker, un criminal sarcastic, interpretat de Joaquin Phoenix, în oraşul Gotham undeva la începutul anilor '80.

Fratele actorului River Phoenix, decedat în urma unei supradoze de droguri în 1993, Joaquin Phoenix a fost nominalizat la premiile Oscar în 2006, pentru rolul titular din filmul "Walk the Line - Povestea lui Johnny Cash". Joaquin Phoenix fusese nominalizat la premiile Oscar şi în 2001, pentru rolul din filmul "Gladiatorul". Actorul american, nominalizat în 2013 la Oscar pentru rolul din "The Master", a înregistrat un album cu coloana sonoră a filmului "Walk the Line", pentru care a câştigat un premiu Grammy. În 2017 a primit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes, pentru interpretarea din "You Were Never Really Here", regizat de Lynne Ramsay.

