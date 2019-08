Documentarul ”Miles Davis: Birth of the Cool” dezvăluie contradicţiile care au definit personalitatea muzicianului legendar în istoria muzicii de jazz, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica lui Miles Davis în playlistul zilei de miercuri.

Documentarul ”Miles Davis: Birth of the Cool” nu se fereşte de contradicţiile legendarului muzician

O nouă peliculă dedicată jazzmanului Miles Davis, influenţei pe care personalitatea sa a avut-o asupra muzicii dar şi aspectelor biografice controversate, a fost lansată în cinematografele din Statele Unite în ultimul weekend al lunii august.

Miles Davis a fost o legendă dar şi o persoană dificilă. S-a confruntat de mai multe ori în viaţă cu dependenţa de droguri, fie că a fost vorba despre heroină sau cocaină.

Era cunoscut pentru temperamentul exploziv şi pentru pornirile paranoice.

Noul film documentar regizat de Stanley Nelson, ”Miles Davis: Birth of the Cool” nu se fereşte să prezinte aspectele delicate din viaţa muzicianului. ”Face parte din personalitatea lui, din farmecul său. Cum a putut un om cu atâtea probleme să creeze o muzică atât de frumoasă?”, se întreba luni jurnalistul Matthew Kassel pe platforma Downbeat, imediat după lansarea filmului în cinematografele americane.

Filmul spune povestea lui Davis, a carierei acestuia, pornind din copilărie cu poveşti legate de obiceiul său de a petrece timp în pădure imitând sunetele pe care le auzea, după modelul unui Eric Dolphy, saxofonistul pe care l-a numit mai târziu ”un nenorocit trist”.

Cea mai mare parte a poveştii este dedicată perioadei de după ce Davis s-a mutat la New York devenind un obişnuit al scenei bebop şi colaborării sale cu Gil Evans pentru sesiunile ”Birth of the Cool”, de la care este preluat şi titlul filmului.

Regizorul a dezvăluit că nu a ascultat decât muzica lui Miles Davis timp de doi ani, cât a lucrat la film.

Prima soţie a lui Davis, dansatoarea Frances Taylor, cunoscută de pe câteva dintre copertele albumelor acestuia, este una dintre persoanele a căror prezenţă în documentar oferă o perspectivă vie asupra muzicianului.

Taylor a murit în 2018, la vârsta de 89 de ani, şi a apucat să vorbească pentru regizor alături de Herbie Hancock, Carlos Santana, Joshua Redman, Greg Tate, Ashley Kahn şi Quincy Troupe.

Crescut în oraşul St. Louis, din statul american Missouri, Miles Davis a fost un pionier al mai multor stiluri de jazz - inclusiv cool jazz, hard-bop, modal jazz, jazz-rock, jazz-funk şi jazz-electronic. Miles Davis, primul artist de jazz care a încorporat ritmuri de rock and roll în piesele sale, a devenit o sursă de inspiraţie majoră pentru numeroase generaţii de muzicieni.

Printre albumele sale cel mai bine vândute se numără experimentalul "Bitches Brew", un dublu disc bazat pe improvizaţie, dar şi meticulosul şi introspectivul "Birth of the Cool", o compilaţie de piese ce descriu evoluţia artistică a muzicianului american.

Discul său "Kind of Blue", lansat în 1959, este cel mai bine vândut album de jazz din istorie.

Cu o sănătate afectată de pneumonie, insuficienţă respiratorie şi de un accident vascular cerebral, starul american a murit în 1991, la vârsta de 65 de ani.

"Miles Ahead", un film inspirat din viaţa şi cariera sa, cu Don Cheadle în rolul principal, a fost lansat în 2015. Un album care va conţine şapte titluri noi semnate de celebrul artist de jazz Miles Davis, înregistrate în 1985, va fi lansat pe 6 septembrie, de casa de discuri Warner Music, potrivit Jazzwise Magazine.

Piesele interpretate de Miles Davis se regăsesc pe 28 august la Smart Radio. Ascultă Smart Radio aici http://www.smartradio.ro/

