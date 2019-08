Ecourile unui mariaj de 8 luni: Miley Cyrus neagă acuzaţiile de infidelitate într-o polemică pe Twitter/ Madonna îi ia apărarea

Miley Cyrus a negat speculaţiile privind faptul că i-a fost infidelă lui Liam Hemsworth într-un mesaj publicat pe platforma de micro-blogging Twitter, în care a vorbit şi despre trecutul ei tulbure: "Poţi spune că am făcut twerking (dans lasciv în poziţie aplecată obţinut prin ondularea exagerată a bazinului, n.r.), am fumat iarbă, am gura spurcată, dar nu sunt o mincinoasă". În acelaşi mesaj, Cyrus a vorbit despre trecutul său tumultuos, subliniind însă faptul că "s-a maturizat".

BUT at this point I had to make a healthy decision for myself to leave a previous life behind. I am the healthiest and happiest I have been in a long time. You can say I am a twerking, pot smoking , foul mouthed hillbilly but I am not a liar.