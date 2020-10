Cei doi au lansat pentru piesă un videoclip animat, care îi prezintă pe Kid Cudi şi Eminem drept luptători sau supereroi.

Eminem îl critică pe preşedintele Donald Trump şi administraţia sa, dar şi pe cei care nu poartă mască de protecţie sau brutalitatea poliţiei în contextul morţii lui George Floyd.

La final, piesa anunţă alte două colaborări între cei doi artişti, spunând că „trilogia continuă”.

Eminem a lansat cel de-al 11-lea album intitulat "Music to Be Murdered By" în ianuarie.