Evenimentul „România. 30 de ani mai târziu" va preîntâmpina festivalul Les Films de Cannes à Bucarest

Evenimentul „România. 30 de ani mai târziu", ce va cuprinde proiecţii de filme şi o conferinţă, va avea loc pe 17 octombrie, de la ora 18.30, la Cinemateca Union, cu o zi înainte de începerea festivalului Les Films de Cannes à Bucarest, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

Se vor împlini 30 de ani de când, în tumultul unei revoluţii însângerate, s-a strigat „Vom muri şi vom fi liberi!" şi a fost marcată dramatica prăbuşire a comunismului în România. Les Films de Cannes à Bucarest propune publicului rememorarea momentului istoric prin ochiul aparatului de filmat şi include în program câteva dintre cele mai importante opere ce tratează perioada de final a regimului comunist, precum şi o conferinţă pe această temă.

Evenimentul va cuprinde proiecţiile filmelor „De Crăciun ne-am luat raţia de libertate", regizat de Cornel Mihalache, şi "Videograme dintr-o revoluţie", de Andrei Ujică şi Harun Farocki.

Proiecţiile vor fi urmate, de la ora 20.30, de discuţia "România. 30 de ani mai târziu". Pe lângă regizorii celor două filme, vor participa la discuţie dramaturgul Matei Vişniec, arhitectul Dorin Ştefan şi Octavian Ursu, cetaţean german de origine română ales primar în oraşul Görlitz, din Germania.

Evenimetul va mai fi marcat prin proiecţii de filme în mai multe locuri din Bucureşti. La Institutul Cervantes vor putea fi vizionate peliculele "Albă ca zăpada şi cele 7 mineriade", pe 18 octombrie, în prezenţa regizorului Cornel Mihalache, "Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu", pe 20 octombrie, în prezenţa regizorului Andrei Ujică, "Hîrtia va fi albastră", pe 25 octombrie, în prezenţa regizorului Radu Muntean şi a scenaristului Alex Baciu.

Totodată, filmul regretatului Ovidiu Bose Paştină, "Timişoara. Decembrie 89" va fi proiectat pe 21 octombrie, la Cinema Muzeului Ţăranului, sala Horia Bernea.

Octavian Ursu a absolvit Conservatorul din Bucureşti şi s-a mutat în Germania, în anul 1990, ca solist-instrumentist la Neue Lausitzer Philharmonie din Görlitz. Ursu a intrat în anul 2009 în partidul conservator CDU. În anul 2014, el a fost ales în legislativul landului federal Saxonia, iar în acest an a devenit primar al acestui oraş din estul Germaniei.

Matei Vişniec, poet, dramaturg şi jurnalist, văzut drept postmodernist optzecist, cenzurat de către regimul comunist, a fost obligat să emigreze în Franţa unde a cerut azil politic şi unde, începând cu anul 1992, îi vor fi publicate piesele în limba franceză. "Eu am scris istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintali. Lumea occidentală n-a prea înţeles cum este cu utopia comunistă. Dar piesa este necesară şi pentru tinerii din România, ei nu ştiu astăzi cum a fost cu spălarea creierelor, presiunea asupra individului, vidul din interiorul marilor cuvinte şi al marilor slogane", a declarat acesta.

Dorin Ştefan este unul dintre cei mai respectaţi şi reputaţi arhitecţi români, fiind membru al Ordinului Arhitecţilor din România, fost comisar pentru România la Bienala de Arhitectură de la Veneţia, profesor universitar la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, Bucureşti şi, printre altele, restauratorul complexului Brâncuşi de la Târgu Jiu.

"De Crăciun ne-am luat raţia de libertate" a fost realizat de Cătălina Fernoagă şi Cornel Mihalache. Realizatorii, încă studenţi la momentul respectiv, surprind starea de spirit în zilele imediat următoare Revoluţiei din Decembrie. Filmul a fost recompensat cu premiul Opera Prima al Uniunii Cineaştilor din România (1990), premiul de debut şi premiul "Vox Juventutis" al Ministerului Culturii la Costineşti (1990), premiul "Sesterce d’argent" la Festivalul Internaţional de Film Documentar de la Nyon, Elveţia (1990); marele premiu la Festivalul Internaţional de scurtmetraj de la Tampere, Finlanda (1991); premiul special al juriului la DaKino (1991).

Pelicula "Videograme dintr-o revoluţie", de Andrei Ujică şi Harun Farocki, face analiza tulburătoare a rolului televiziunii în timpul Revoluţiei din 1989. Mesajul este acela că, pentru a câştiga puterea politică, trebuie să controlezi televiziunea.

Filmul "Timişoara, decembrie 1989" este regizat de Ovidiu Bose Paştină. "Copilul teribil de la Studioul Sahia" Ovidiu Bose Paştină a început să facă filme - documentar în 1981. Realizat în 1990, filmul a obţinut Marele Premiu la Festivalul filmului documentar - Dokumentar Neubrandemburg, prezentat în secţiunea Forum a Festivalului de la Berlin şi de la München.

Pelicula "Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu" este realizată de Andrei Ujică. Acesta a lucrat patru ani la documentarul ce explorează imaginea fostului dictator, de la venirea sa la putere, până la Revoluţie. S-a folosit de materiale aflate în Arhiva Naţională de Filme, în arhiva Televiziunii Române şi de câteva secvenţe filmate cu cameră video pentru amatori, ce au totalizat mii de ore, din care regizorul spune că a vizionat în jur de 250. Considerat, la unison, de critica internaţională, drept o capodoperă a filmului de montaj, Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu a făcut parte din Selecţia Oficială a Festivalului de la Cannes, în 2010.

"Hârtia va fi albastră" de Radu Muntean, spunea povestea lui Costi, care mai are câteva luni până la terminarea stagiul militar obligatoriu, dar ajunge în mijlocul evenimentelor derutante din timpul Revoluţiei române din 1989. Tânărul, care face parte din patrula locotenentului Neagu, decide să se despartă de colegii săi din Miliţie şi să lupte alături de revoluţionari. Câştigător al premiului juriului la Namur şi nominalizat pentru Leopardul de Aur la Locarno şi pentru marele premiu la Varşovia.

"Albă ca zăpada şi cele şapte mineriade", de Cornel Mihalache, intră în culisele celor mai agresive mişcări sociale din istoria contemporană a României. Mineriadele au fost mişcări sociale de scurtă durată, de natură violentă care au bulversat spaţiul politic şi social românesc. Diferite între ele ca motivaţii, scopuri, perioadă şi mod de desfăşurare, ele au ca element comun deplasarea minerilor din Valea Jiului spre capitala României.

Freedom House Romania introduce cu acest prilej "Learning from Our Past to Build the Future", un program educativ despre sistemele autoritare, ce îşi propune să crească implicarea civică şi susţinerea sistemelor democratice în rândul tinerilor. Dedicat tuturor studenţilor din orice facultate, din întreaga ţară, "Learning from Our Past to Build the Future" va invita studenţii să participe la o şcoală de vară ce va avea loc în iulie 2020, la Sighet. Proiectul este realizat în parteneriat cu Freedom House Romania, în contextul programului "Learning from Our Past to Build the Future", cu participarea Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Intrarea la proiecţiile din cadrul secţiunii, dar şi la discuţie este liberă, în limita locurilor disponibile, prioritate având rezervările făcute în prealabil pe site-ul Eventbook.ro.

Ediţia a zecea a Les Films de Cannes à Bucarest este organizată de Asociaţia Cinemascop şi Voodoo Films şi realizată în parteneriat cu Ambasada Franţei şi Institutul Francez din Bucureşti.

Biletele pentru festivalul Les Films de Cannes à Bucarest pot fi achiziţionate din reţeaua Eventbook şi de la casieriile cinematografelor Elvire Popesco, Cinema Muzeul Ţăranului şi Cinemateca Union. Biletele pot fi achiziţionate atât în avans, începând de marţi, cât şi pe durata festivalului.

