Familia lui Ricky Martin se măreşte. Cântăreţul a anunţat că aşteaptă al patrulea copil

Cântăreţul Ricky Martin a anunţat că el şi soţul său, artistul vizual Jwan Yosef, "sunt însărcinaţi", cuplul aşteptând cel de-al patrulea copil, potrivit People.

Ricky Martin a făcut acest anunţ sâmbătă, în timp ce participa la un dineu organizat în Washington, ca parte a unei campanii dedicate drepturilor omului.

Cântăreţul originar din Puerto Rico, în vârstă de 47 de ani, a primit la acest eveniment un premiu, pentru implicarea sa în promovarea drepturilor comunităţii LGBTQ (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali, queer) şi pentru acţiunile sale caritabile.

"Familia mea este aici", a spus artistul, lăudându-i pe partenerul de viaţă şi pe "frumoşii săi gemeni" Matteo şi Valentino, în vârstă de 11 ani, pe care îi creşte împreună cu Yosef, în vârstă de 34 de ani.

"Vă iubesc, sunteţi cei care îmi daţi putere, sunteţi surse de inspiraţie în fiecare zi, mă motivaţi să merg mai departe", a spus Martin.

Cântăreţul a mai vorbit despre fiica sa, Lucia, în vârstă de opt luni, "lumina vieţii" sale, care nu a fost prezentă la eveniment.

"Şi trebuie să vă anunţ că suntem însărcinaţi", a mai spus Martin, în uralele publicului. "Îmi plac familiile mari" a adăugat acesta.

Martin şi Yosef, un artist suedez de origine siriană, au o relaţie din 2016 şi s-au căsătorit în ianuarie 2018.

Ricky Martin, recompensat cu două premii Grammy, este cunoscut pentru hituri precum "Livin' la Vida Loca", "She Bangs" şi "Nobody Wants to Be Lonely" şi a vândut peste 60 de milioane de albume pe plan internaţional.

El a anunţat că este homosexual în 2010, în emisiunea celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey, iar, de atunci, a devenit un veritabil model al comunităţii gay, în special în lumea latino-americană.

