Filmul care ar putea lua Oscarul dar si premiul pentru cea mai proastă producţie a anului

Producţiile ”Cats”, ”Madea” şi ”Rambo” domină premiilor Zmeura de Aur (Golden Raspberry Awards) pentru cele mai proaste realizări cinematografice ale anului, în vreme ce ”Joker” este nominalizat şi pentru cele mai proaste atitudini dar şi la Oscar, pentru Cel mai bun film, anunţă CNN.

Adaptarea cinematografică a spectacolului de succes ”Cats” pare a fi una dintre producţiile care au adunat cele mai multe bile negre în 2019, ajungând să adune cele mai multe nominalizări la cea de-a 40-a ediţie a premiilor Zmeura de Aur.

Lista nominalizărilor a fost anunţată cu o zi înaintea ceremoniei Oscarurilor.

Multe nominalizări pentru calitatea scăzută a realizării cinematografice au adunat şi peliculele "Tyler Perry's A Madea Family Funeral", "Rambo: Last Blood", versiunea 2019 a peliculei "Hellboy" şi "The Haunting of Sharon Tate."

Rebel Wilson s-a ales cu două nominalizări, pentru Cea mai slabă actriţă în rol secundar în "Cats" şi Cea mai slabă actriţă în "The Hustle".

Tyler Perry concurează cu el însuşi pentru Cel mai slab actor în rol secundar, fiind nominalizat atât pentru rolul Joe cât şi pentru cel al unchiului Heathrow, din "A Madea Family Funeral". Rolul principal din aceeaşi periculă i-a adus actorului-producător şi o nominalizare la categoria Cea mai slabă actriţă.

Pelicula ”Joker”, nominalizată la Oscaruri s-a ales şi cu o nominalizare la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste atitudini faţă de viaţa umană şi proprietatea publică. De-a lungul vremii şi pelicule precum ”Pearl Harbour”, ”Vanilla Sky”, ”Suicide Squad”, ”Con Air”, ”The Addams Family”, ”The Bodyguard”, ”Armageddon”, ”The Last Temptation of Christ”, ”Hook”, ”The Godfather 3”, ”Basic Instinct”, ”Batman Begins”, ”The Lone Ranger”, ”Wall Street” dar şi ”Fifty Shades of Grey”, s-au trezit şi pe lista celor mai proaste realizări cinematografice şi printre nominalizaţii la Oscar.

Brad Pitt, Halle Berry, Ben Affleck, Kevin Costner, Nicole Kidman, Prince, Faye Dunnaway, Al Pacino, Liza Minnelli, George Lucas, Marlon Brando, Sofia Copolla, Kevin Kline, Laurence Olivier, Roberto Benigni, Mel Gibson, Kim Basinger se află pe o listă a vedetelor care au câştigat în carieră atât distincţii pentru cele mai proaste prestaţii cât şi trofee la Oscar. Sandra Bullock a reuşit chiar performanţa de a câştiga Oscarul pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din ”The Blind Side” şi trofee Zmeura de Aur pentru Cea mai slabă actriţă şi Cel mai slab cuplu pentru prestaţia din All About Steve, primind trofeele în acelaşi an.

Premiile Zmeura de Aur se acordă pe baza voturilor exprimate de 1.071 de persoane din Statele Unite şi din alte ţări ale lumii.

Lista completă a nominalizărilor:

Cel mai prost film

"Cats"

"The Fanatic"

"The Haunting of Sharon Tate"

"A Madea Family Funeral"

"Rambo: Last Blood"

Cel mai slab actor

James Franco / "Zeroville"

David Harbour / "Hellboy" (2019)

Matthew McConaughey / "Serenity"

Sylvester Stallone / "Rambo: Last Blood"

John Travolta / "The Fanatic" & "Trading Paint"

Cea mai slabă actriţă

Hilary Duff / "The Haunting of Sharon Tate"

Anne Hathaway / "The Hustle" & "Serenity"

Francesca Hayward / "Cats"

Tyler Perry (as Madea)/ "A Madea Family Funeral"

Rebel Wilson / "The Hustle"

Cea mai slabă actriţă în rol secundar

Jessica Chastain / "Dark Phoenix"

Cassi Davis / "A Madea Family Funeral"

Judi Dench / "Cats"

Fenessa Pineda / "Rambo: First Blood"

Rebel Wilson / "Cats"

Cel mai prost actor în rol secundar

James Corden / "Cats"

Tyler Perry (as Joe) / "A Madea Family Funeral"

Tyler Perry(as Uncle Heathrow) / "A Madea Family Funeral "

Seth Rogen / "Zeroville"

Bruce Willis / "Glass"

Cea mai nefericită combinaţie

Orice personaj jumate felină-jumate om / "Cats"

Jason Derulo & sexul personajului său prelucrat pe calculator / "Cats"

Tyler Perry & Tyler Perry (sau Tyler Perry)/ "A Madea Family Funeral"

Sylvester Stallone & furia lui neputincioasă/ "Rambo: Last Blood"

John Travolta & orice scenariu acceptă

Cel mai slab regizor

Fred Durst / "The Fanatic"

James Franco / "Zeroville"

Adrian Grunberg / "Rambo: Last Blood"

Tom Hooper / "Cats"

Neil Marshall / "Hellboy" (2019)

Cel mai prost scenariu

"Cats" / scenariu de Lee Hall şi Tom Hooper

"The Haunting of Sharon Tate" / scris de Daniel Farrands

"Hellboy" (2019)/ scenariu de Andrew Cosby

"A Madea Family Funeral" / scris de Tyler Perry

"Rambo: Last Blood" / scenariu de Matthew Cirulnick şi Sylvester Stallone

Cea mai slabă continuare, imitaţie sau urmare

"Dark Phoenix"

"Godzilla: King of the Monsters"

"Hellboy" (2019)

"A Madea Family Funeral"

"Rambo: Last Blood"

Cea mai proastă atitudine faţă de viaţa umană şi proprietatea publică

"Dragged Across Concrete"

"The Haunting of Sharon Tate"

"Hellboy" (2019)

"Joker"

"Rambo: Last Blood"

Zmeura pentru revenire pe ecran

Eddie Murphy / "Dolemite Is My Name"

Keanu Reeves / "John Wick 3" & "Toy Story 4"

Adam Sandler / "Uncut Gems"

Jennifer Lopez / "Hustlers"

Will Smith / "Aladdin"

Ce-a de-a 40-a ediţie a premiilor Zmeura de Aur va fi televizată pentru prima dată în istoria trofeului. Ceremonia este programată după premiile Academiei Americane de Film, fiind a doua oară când câştigătorii sunt anunţaţi după Oscaruri şi nu înainte, cum era obiceiul.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.