Filmul "Downton Abbey" a avut premiera de gală, la patru ani de la încheierea serialului | VIDEO

Lungmetrajul "Downton Abbey", de Michael Engler, a avut premiera de gală la Londra, la patru ani de la încheierea serialului de televiziune de succes omonim, şi va fi lansat în cinematografe vineri, potrivit Reuters.

Evenimentul a avut loc luni seară, la un cinematograf din centrul Londrei.

La nouă ani de la difuzarea primului episod al seriei, încheiată în 2015, după şase sezoane, filmul "Downton Abbey" reuneşte familia Crawley, la finalul anilor 1920. Familia se pregăteşte de vizita regelui George al V-lea şi a reginei Mary, în anul 1927, la un an de la greva generală a muncitorilor britanici, în faţa patronatelor şi a Guvernul conservator al lui Stanley Baldwin.

Julian Fellowes, creatorul şi scenaristul serialului şi al lungmetrajului, a declarat pe covorul roşu că, iniţial, nu s-a gândit la o continuare, dar, ulterior, a văzut că producţia sa se bucură de o mare popularitate.

Acţiunea serialului "Downton Abbey" se petrece pe domeniul fictiv Downtown Abbey, în castelul din ţinutul Yorkshire al contelui şi contesei de Grantham şi urmăreşte viaţa aristocratică a acestei familii şi cea a servitorilor săi în timpul domniei regelui George al V-lea.

"Downton Abbey" a fost recompensat cu premii Primetime Emmy, Globuri de Aur şi BAFTA şi a fost vizionat de aproximativ 120 de milioane de persoane din peste 200 de ţări.

Luni seară, pe covorul roşu au păşit veterana actriţă Maggie Smith, interpreta contesei de Grantham, Lady Violet, care a cucerit fanii cu replici de o ironie acidă, Imelda Staunton, care joacă rolul Lady Bagshaw, şi soţul ei din viaţa reală, Jim Carter, care îl interpretează pe majordomul la pensie Charles Carson. Li s-au alăturat Allen Leech (Tom Branson), Michelle Dockery (Lady Mary Crawley), Elizabeth McGovern (Cora Crawley), Laura Carmichael (Lady Edith Crawley), Hugh Bonneville (Robert Crawley), printre alţii.

Regizorul filmului este americanul Michael Engler, care a mai realizat episoade din seriale celebre, precum "Sex and the City" şi "The Big C".

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.