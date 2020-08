FOTO Taxiul zburător de la Airbus. Transportă maximum patru persoane şi poate fi pilotat de la distanţă

Divizia de elicoptere a Airbus a lansat recent CityAirbus, un vehicul ce reprezintă noua viziune a companiei privind taxiurile zburătoare, scrie businessinsider.com.

CityAirbus poate fi pilotat de la distanţă şi a zburat pentru prima oară în mod independent în luna decembrie 2019. Zilele trecute, acesta a fost prezentat pentru prima oară publicului de către compania Aiburs, cu ocazia vizitei unui oficial bavarez.

Taxiul zburător de la Airbus inaugurează o nouă eră, aceea a vehiculelor destinate transportului în interiorul oraşului.

CityAirbus poate transporta patru persoane pe o distanţă de 100 de kilometri şi atinge o viteză de circa 120 – 130 de kilometri la oră.

