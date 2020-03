FOTO: Un prezentator de televiziune a postat o captură de ecran, dar a uitat să închidă o pagină „ruşinoasă” din browser

Discuţia a pornit de la pagină web ce a putut fi observată în captura de ecran pe care acesta a inclus-o în tweet. Postarea de pe Twitter a fost ştearsă la puţin timp, dar internauţii au imortalizat tweet-ul pentru posteritate.

„Sexy Vixen Vinyl” tab-ul din postarea lui Hume a putut fi uşor urmărit şi a condus internauţii către pagina Yandy.com care vinde acest model dedicat doamenelor la preţul de 15.33 dolari după o reducere de 29%.

Întămplarea a ajuns virală şi a atras multe glume.

„Pariez că nu aveţi Sexy Vixen Vinty ca variantă de pariu pentru alegeri”, a glumit un internaut.

La câteva ore Brit Hume a repostat cotele, dar fără o „noua ofertă de nerefuzat”

Brit Hume este un cunoscut prezentator de televiziune american ce a lucrat pentru ABC News din 1989 până în 1996. În prezent lucrează pentru Fox News.

#SuperTuesday



On @FoxNews, Sr. Political Analyst @brithume is calling @JoeBiden (D) "non compos mentis"…



…on the same date that he shared his open #SexyVixenVinyl tab from his iPad pic.twitter.com/iQeoQk0acV