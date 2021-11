FOTO/VIDEO Imagini inedite cu o pisică care s-a născut cu patru urechi

Pisicuţa Midas se poate lăuda cu statutul de influencer după ce a câştigat aproape 20.000 de urmăritori pe Instagram în cele trei săptămâni de când contul ei a fost deschis, potrivit Mirror.

Russian Blue, care are doar patru luni, are o mutaţie genetică care a făcut-o să îi apară o pereche de urechi în plus. Îşi petrece timpul jucându-se şi îmbrăţişându-se cu fratele şi sora ei labrador, Zeyno, în vârstă de 14 ani, şi Suzy, în vârstă de 12 ani, în casa lor din Turcia.