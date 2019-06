Furt de proporţii uriaşe: Autorităţile, în alertă după ce mai mulţi hoţi ”au dispărut” cu un întreg pod de cale ferată. Construcţia cântărea zeci de tone | FOTO

Procurorii arată că hoţii au tăiat bucată cu bucată podul de cale ferată de 23 de metri . Ei au furat, în total, aproximativ 65 de tone de metal. Autoriăţile au fost alarmate de locuitorii din regiune, care au observat dispariţia construcţiei la sfârşitul lunii mai, scrie BBC.

Mai multe fotografii postate pe reţeaua socială rusă VK arată că din pod au rămas numai pilonii.

Valoarea totală a metalului furat este de aproximativ 600.000 de ruble (9.000 de dolari), arată compania locală care se ocupă de întreţinerea căii ferate.

Furtul de metal este o problemă gravă în Rusia. În 2017, o rachetă anti-aeriană a explodat la un centru de recliclare a metalului, după ce a fost pusă sub o presă hidraulică.

»A criminal case has been launched in Russia's Arctic region of Murmansk after suspected metal thieves made off with a railway bridge.« https://t.co/T3zdbvvDRC