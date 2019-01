Globurile de Aur 2019 | „Green Book”, „Roma” şi „Bohemian Rhapsody”, marii câştigători / Alfonso Cuaron, al doilea premiu pentru cel mai bun regizor

Cea 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur a avut loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles. Veteranul Michael Douglas a fost primul câştigător al serii, cu Globul de Aur primit pentru cel mai bun actor într-un serial. Producţia FX "The Americans" a primit premiul pentru cel mai bun serial-dramă. Christian Bale şi Olivia Colman, cei mai buni actori într-o comedie. Alfonso Cuaron a primit premiul pentru cel mai bun regizor.

3237 afişări

Lungmetrajul "Green Book", de Peter Farrelly, a fost marele câştigător al galei Globurilor de Aur 2019, cu trei premii, printre care şi cel pentru cea mai bună comedie, fiind secondat în top de drama în alb-negru "Roma", de Alfonso Cuaron, şi filmul muzical "Bohemian Rhapsody", cu câte două trofee.



Un film "road trip" a cărui acţiune are loc în anii 1960, într-o Americă segregată, "Green Book" a primit premiile Globul de Aur pentru cea mai bună comedie, cel mai bun actor într-un rol secundar (Mahershala Ali) şi cel mai bun scenariu, semnat de Nick Vallelonga, Brian Currie şi Peter Farrelly.

De asemenea, marele câştigător de anul trecut la Festivalul de la Veneţia, lungmetrajul semi-autobiografic în alb şi negru "Roma", a primit două premii Globul de Aur, pentru cel mai bun film străin şi cea mai bună regie, semnată de Alfonso Cuaron. Una dintre cele mai lăudate producţii de gen ale platformei Netflix, filmul este o odă adusă oraşului natal al lui Cuaron, Ciudad de Mexico, prezentat la începuturile anilor 1970, despre care cineastul a declarat că este "incredibil de plin de semnificaţii" pentru el.

Un alt mare câştigător al galei Globurilor de Aur 2019 a fost biografia muzicală "Bohemian Rhapsody", de Bryan Singer şi Dexter Fletcher, care a primit premiul pentru cel mai bun film dramă şi cel mai bun actor într-un rol principal într-o dramă, Rami Malek.

#GoldenGlobes



"Thank you to Freddie Mercury for the joy.



..and for showing us the power of embracing your true self. This one’s for you." https://t.co/xATtgxu6fn#GoldenGlobes2019 winners list here: https://t.co/yzoF3BBTKi pic.twitter.com/YzvwfMQncx — BBC News (World) (@BBCWorld) January 7, 2019

A euphoric @ItsRamiMalek was kind enough to make his first stop after winning to talk with the HFPA about his #GoldenGlobes win! pic.twitter.com/910ZiiaVYx — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 7, 2019

"Bohemian Rhapsody" a devenit, în decembrie 2018, filmul biografic muzical cu cele mai mari încasări din istorie, după ce a depăşit pragul de 600 de milioane de dolari, la mai puţin de două luni de la lansare. Producţia care urmăreşte cariera trupei britanice Queen a fost lansată pe 18 octombrie 2018, având parte de cronici amestecate, dar a fost lăudată interpretarea lui Rami Malek în rolul lui Freddie Mercury.

Comedia neagră "Vice", de Adam McKay - o abordare extrem de critică a ascensiunii la putere a fostului vicepreşedinte american Dick Cheney -, care conducea în topul nominalizărilor, cu şase, a primit un singur Glob De Aur, atribuit lui Christian Bale. Actorul i-a mulţumit în discursul său lui "Satan", care i-a fost o sursă de inspiraţie pentru rolul lui Dick Cheney.

Remake-ul "A Star is Born", de Bradley Cooper, cu Lady Gaga, şi comedia istorică britanică "The Favourite", care fuseseră nominalizate în cinci categorii, au primit doar câte un Glob de Aur, pentru cel mai bun cântec, respectiv cea mai bună actriţă într-o comedie, Olivia Colman.

În categoriile dedicate televiziunii, marile câştigătoare au fost producţia FX "Assassination of Gianni Versace: American Crime Story", recompensată cu două trofee, pentru cea mai bună miniserie TV şi cel mai bun actor (Darren Criss), şi "The Kominsky Method", o serie online creată de Chuck Lorre şi difuzată pe Netflix, care a primit premiile pentru cel mai bun serial de comedie şi cel mai bun actor, Michael Douglas.

Producţia de spionaj "The Americans" a primit premiul Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramă.

Cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur a avut loc în noaptea de duminică spre luni, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, şi a fost prezentată de Sandra Oh, recompensată, de altfel, în timpul prestigiosului eveniment, cu premiul pentru cea mai bună actriţă într-un serial dramă, pentru interpretarea din "Killing Eve", şi de actorul american Andy Samberg.

Gala Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association) a dat startul sezonului marilor premii din cetatea filmului americană de anul acesta, care va culmina cu decernarea Oscarurilor, pe 24 februarie.

Anul trecut, gala Globurilor de Aur a celebrat lupta împotriva abuzurilor sexuale la Hollywood şi nu numai, după valul de şoc provocat de "scandalul Harvey Weinstein", premiile fiind atribuite unor producţii TV şi filme ce au prezentat personaje feminine puternice. Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a condus în topul premiilor dedicate cinematografiei, cu patru Globuri de Aur, în timp ce serialul HBO "Big Little Lies" a dominat categoriile dedicate televiziunii, cu patru trofee din şase nominalizări.

LIVE TEXT:

UPDATE 6:21: "Bohemian Rhapsody", premiat cu Globul de Aur 2019 pentru cel mai bun film-dramă

Lungmetrajul muzical "Bohemian Rhapsody", de Bryan Singer, a primit premiul pentru cel mai bun film-dramă la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

La Globul de Aur pentru cel mai bun film-dramă au mai fost nominalizate anul acesta "Black Panther", "Black KKKlansman", "If Beale Street Could Talk" şi "A Star Is Born".

Anul trecut, premiul i-a revenit producţiei "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh.

UPDATE 6:20: Rami Malek, recompensat cu Globul de Aur 2019 pentru cel mai bun actor într-un film dramă

Rami Malek a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramă, pentru partitura din "Bohemian Rhapsody", la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

Anul acesta, la premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film dramă au mai fost nominalizaţi Bradley Cooper ("A Star is Born"), Willem Dafoe ("At Eternity's Gate"), Lucas Hedges ("Boy Erased") şi John David Washington ("Black KKKlansman").

Premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film dramă pe 2018 l-a primit Gary Oldman, pentru interpretarea din "Darkest Hour".

UPDATE 6:10: Glenn Close a primit Globul de Aur 2019 pentru cea mai bună actriţă într-un film dramă

Glenn Close a primit premiul pentru cea mai bună actriţă într-un film dramă, pentru interpretarea din "The Wife", la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

Lady Gaga ("A Star is Born"), Nicole Kidman ("Destroyer"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me") şi Rosamund Pike ("A Private War") sunt celelalte actriţe nominalizate la acest premiu anul acesta.

Anul trecut, premiul i-a fost acordat lui Frances McDormand, pentru rolul din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

CITEŞTE şi Lista COMPLETĂ a câştigătorilor premiilor Globul de Aur 2019

UPDATE 6:00: "Green Book", desemnat cel mai bun film de comedie

Lungmetrajul "Green Book", de Peter Farrelly, a fost desemnat cel mai bun film de comedie/ musical la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

Pentru acelaşi premiu, anul acesta, au mai fost nominalizate filmele "Crazy Rich Asians", "The Favorite", "Mary Poppins Returns" şi "Vice".

Anul trecut, premiul Globul de Aur pentru cel mai bun film de comedie/ musical i-a revenit peliculei "Lady Bird", de Greta Gerwig.

CITEŞTE continuarea în PAGINA 2

Citește mai departe:

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.