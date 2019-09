Greta Thunberg a întors mesajul ironic al lui Donald Trump în favoarea ei/ VIDEO, FOTO

Donald Trump a distribuit un clip video cu Greta Thunberg în momentul în care adolescenta critică liderii lumii pentru nu că fac nimic pentru a opri schimbările climatice, potrivit The Guardian. În descrierea postării, Trump a scris un mesaj ironic: ”Ea pare o tânără foarte fericită, care abia aşteaptă să aibă un viitor luminos şi minunat”.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO