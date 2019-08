”I Am Patrick Swayze”, cel mai urmărit documentar din seria lansată de Paramount. Poveşti inedite şi interviuri exclusive despre viaţa actorului | VIDEO

Documentarul ”I Am Patrick Swayze” a devenit cea mai urmărită producţie a seriei ”I Am” în reţeaua Paramount, primind cele mai mari calificative din partea publicului, anunţă platforma Deadline.

Documentarul lansat duminică de Paramount Network, ”I Am Patrick Swayze” a depăşit cifrele de audienţă obişnuite pentru serie, nu mai puţin de 2 milioane de utilizatori înregistrându-se pentru a urmări povestea regretatului actor.

Cifra este aproape dublă faţă de audienţele obişnuite ale seriei ”I Am”, care aduna în medie 1,1 milioane de spectatori.

Clipul de prezentare al peliculei arată astfel

”I Am Patrick Swayze” este un omagiu adus vedetei care a murit în 2009, la 57 de ani. Documentarul urmăreşte viaţa şi cariera actorului incluzând poveşti inedite şi interviuri exclusive dar şi filmări de familie şi fotografii prezentate în premieră.

Pelicula include interviuri cu soţia lui Swayze, Lisa Niemi, şi cu fratele acestuia, Don Swayze. Filmul redă şi interviuri cu vedetele care i-au fost alături pe ecran în cele mai cunoscute pelicule din carieră, Sam Elliott (Road House), Jennifer Grey (Dirty Dancing), C. Thomas Howell (The Outsiders), Rob Lowe (The Outsiders), Kelly Lynch (Road House), Demi Moore (Ghost), Lori Petty (Point Break) şi Marshall R. Teague (Road House).

Patrick Swayze, devenit celebru cu rolul instructorului de dans din filmul "Dirty Dancing", a murit pe 14 septembrie 2009, după o lungă luptă cu un cancer la pancreas, la vârsta de 57 de ani. Swayze, actor şi dansator, care şi-a consolidat statutul de sex simbol apărând alături de Demi Moore în comedia romantică "Fantoma mea iubită/ Ghost", lansată în 1990, a murit în locuinţa din ferma sa din New Mexico.

Patrick Swayze a fost nominalizat de trei ori la premiile Globul de Aur, pentru rolurile din filmele "Dirty Dancing" (1987), "Ghost" (1990) şi "Reginele balului/ To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar" (1995), şi are o stea pe Walk of Fame la Hollywood.

