Ieşean care a băut 4 litri de spirt contrafăcut după o sticlă de rachiu şi a scăpat cu viaţă: "Eram supărat ca nu m-am îmbătat". VIDEO

Teodor Sasu este un bărbat în vârstă de 58 de ani din judeţul Iaşi. Acesta a reuşit "performanţa" de a consuma 4 litri de spirt contrafăcut, după ce a băut şi o sticlă de rachiu, spune el. Omul a scăpat cu viaţă.

Originar din comuna Plugari, satul Oneşti, bărbatul nu-şi explică nici el cum a scăpat.

"De la Primărie mi-au dat o plasă cu o sticlă de spirt şi mai multe lucruri pentru protecţie în perioada asta… Eu seara am băut o jumătate de litru de rachiu. Când am terminat rachiul, am pus mâna pe sticla de spirt şi am amestecat-o cu apă. Patru litri am făcut. I-am tot dat, i-am tot dat şi am băut tot până spre dimineaţa", a declarat Teodor Sasu pentru BZI.

"Dimineaţa eram treaz, am fost supărat că nu m-am îmbătat. Eu asta am vrut, să mă îmbăt", a completat bărbatul.

Ulterior, Teodor Sasu a aflat că nu mai puţin de 5 vecini ai săi au murit din cauza spirtului contrafăcut.

"Când am auzit că au murit şi eu am scăpat, am făcut cruce… Mulţumesc lui Dumnezeu că am scăpat. Sunt tare, ce să mai… Nu ştiu cum de am scăpat, sincer… Cred că l-am diluat mai mult, nu ştiu. Când am mai băut, am pus jumătate de litru de spirt şi jumătate de litru de apă. Era mai tare. Acum am pus trei litri, cam mult...", a mai completat bărbatul.

DOCTOR: "ESTE UN CAZ FERICIT"

"Este un caz fericit. Bărbatul a consumat alcool etilic iniţial, iar mai apoi, alcool metilic găsit în Sante Med. Practic, el a luat antidotul, având în vedere că intoxicaţia cu alcool metilic se tratează cu alcool etilic", a precizat dr. Tudor Ciuhodaru.

TEODOR SASU: "VREAU SĂ LE SPUN OAMENILOR SĂ NU MAI BEA SPIRT"

"Sunt mândru că am scăpat cu viaţă. Vreau să le spun oamenlior să nu mai bea spirt deloc. Dacă vor să bea un pahar de alcool sau ceva, să bea, dar nu spirt. Eu am băut şi am cântat… Era să mor, dar am scăpat", a încheiat bărbatul.