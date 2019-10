Reporterii de la Casa Albă au fost în alertă marţi dimineaţă după ce un şoarece a căzut din tavanul camerei de presă, scrie The Hill.

Corespondentul NBC Peter Alexander a scris pe platforma de micro-blogging Twitter că un şoarece „a căzut pur şi simplu din tavan” şi a aterizat în poala lui.

In other news: A mouse literally fell out of the ceiling in our White House booth and landed on my lap. — Peter Alexander (@PeterAlexander) October 1, 2019

Alţi jurnalişti, precum corespondetul Reuters Steve Holland, au publicat fotografii pe Twitter care arată nebunia creată de micul animal în camera presei.

Mouse hunt in the White House press room pic.twitter.com/hRyZTR0kpn — Steve Holland (@steveholland1) October 1, 2019

Un videoclip arată cum şoarecele alerga pe sub mese şi echipamentul de producţie, în timp ce reporterii încercau să-l prindă.

Şoarecele a scăpat ulterior şi „şi-a făcut de cap” prin camera sala de presă din Casa Albă.

The most excitement in the White House briefing room in months. Reporters attempt to capture a baby mouse that fell on ⁦@PeterAlexander⁩ lap moments ago pic.twitter.com/6zWRZfTAaq — Shannon Pettypiece (@spettypi) October 1, 2019

„Urmărire în derulare”, a scris pe Twitter corespondentul CNBC Eamon Javers.

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp — Jabin Botsford (@jabinbotsford) October 1, 2019

Până la ora transmiterii ştirii, şoarecele nu a fost prins, relatează The Hill.

