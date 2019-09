INEDIT: Casă de copii care a inspirat piesa "Strawberry Fields Forever", a formaţiei The Beatles, îşi deschide porţile pentru public

Casa de copii Strawberry Field este situată în Woolton, o suburbie a oraşului Liverpool, din Marea Britanie.

Celebrul muzician John Lennon obişnuia să se retragă în grădinile Strawberry Field, pe când era mic, iar ulterior a scris o piesă despre această casă.

"Fiecare dintre noi a avut un loc special când era copil", şi-a amintit Julia Baird, una dintre surorile lui John Lennon, în vârstă de 72 de ani. Pentru muzicianul britanic, grădinile Strawberry Field reprezentau “locul special".

