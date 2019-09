Jaf spectaculos chiar în locul unde s-a născut Winston Churchill. Un vas de toaletă din aur, evaluat la 1 milion de lire sterline, a fost furat | VIDEO

Hoţii au pătruns în palatul din Oxfordshire în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei locale 04.50, şi au furat opera de artă, potrivit poliţiştilor britanici, care, între timp, au arestat un bărbat în vârstă de 66 de ani.

Hoţii au provocat şi distrugeri mari, pentru că toaleta era funcţională.

Significant damage and flooding has been left after the theft of a golden toilet from Churchill's birthplace.