Jared Leto a distribuit imaginile care surprind momentul în care era să moară pe munte

Jared Leto a postat online imaginile surprinse în timpul accidentului care i-a pus în pericol viaţa:

”N-aş vrea să sune dramatic, dar azi era să mor. Am căzut în timp ce escaladam stânci cu Alex Honnold, la Red Rock. M-am uitat în sus şi am văzut că stânca tăia coarda iar eu atârnam la peste 180 de m în aer. Îmi amintesc cum mă uitam la pământul de sub mine”, a scris Leto.

Artistul a publicat şi un videoclip care surprinde reacţia sa din momentele de după cădere. ”A fost un moment ciudat, nu atât frică, cât concentrare şi o uşoară tristeţe. Adrenalina a venit pe urmă, când am coborât de pe perete. Dar am reuşit şi n-am dat colţul”, a explicat Jared Leto.

It was a strange moment - less fear, more matter of fact, and slightly melancholy. The adrenaline came after, when I got back on the wall. But we made it through and lived to see another day 😅🙏🏼 Overall it was actually quite fun. we continued climbing into the night... pic.twitter.com/Ua6DMLV7fE