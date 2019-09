Jean-Paul Belmondo, în convalescenţă, după o "căzătură urâtă". Ce spun apropiaţii actorului

Actorul francez Jean-Paul Belmondo este în convalescenţă, după o "căzătură urâtă, dar nu gravă", potrivit apropiaţilor acestuia, informează bfmtv.com.

Actorul în vârstă de 86 de ani urma să participe, luni seară, la gala Trophées du Bien-être organizată la Teatrul Gaîté Montparnasse din Paris.

În debutul ceremoniei, directorul instituţiei a anunţat că acesta va absenta, din cauza "unei căzături urâte".

Potrivit apropiaţilor actorului, acesta suferă de dureri la un picior, un umăr şi coaste, dar "se simte foarte bine" şi "se odihneşte" la el acasă.

Belmondo a jucat de-a lungul carierei roluri memorabile în filme franţuzeşti cu gangsteri, precum "The Big Risk", regizat de Claude Sautet (1960), şi "Borsalino", regizat de Jacques Deray (1970). Actorul a apărut şi în filme despre crime ("The Night Caller", regizat de Henri Verneuil din 1975), dar şi romantice ("Love is a Funny Thing", 1969) şi drame precum "Itinerary of a Spoiled Child", din 1988, de Claude Lelouch.

Cu chipul brăzdat de riduri şi tot timpul bronzat, "Bebel", aşa cum este supranumit actorul de compatrioţii săi, nu a mai jucat în ultimii ani în filme, din cauza unui accident vascular cerebral suferit în 2011, care l-a lăsat cu un handicap fizic sever. Cu toate acestea, Jean-Paul Belmondo rămâne unul dintre actorii îndrăgiţi de francezi, figurând ani la rând în Topul 50 al personalităţilor preferate în Franţa.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.