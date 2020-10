JiffPom, un pomeranian, câştigă 45.000 de dolari dintr-o postare pe Instagram. Ce animale mai sunt top

Dacă tu încă n-ai devenit influencer pe Instagram, poate câinele sau pisica ta o va face. Instagram-ul este plin de animale de companie care au devenit îndrăgite de întreagă planetă.



Am făcut un top al celor mai bine plătite animale de companie de pe Instagram. Pe locul 1 este JiffPom, pomeranianul care are 10,5 milioane de followers. Pentru fiecare postare sponsorizată încasează peste 45.000 de dolari. Deţine 3 recorduri Guiness pentru cel mai rapid mers în două picioare şi a avut colaborări cu branduri mari. A apărut şi în videoclipul Dark Horse al lui Katy Perry.

Pe locul 2 e pisica Nala, care are 4,3 milioane de followers pe Instagram şi câştigă aproape 20.000 de dolari pe postare. Deţine un Record Guiness pentru cele mai multe like-uri strânse vreodată de o pisica.



Doug the Pug e pe locul 3, cu 4 milioane de followers pe Instagram şi încasează peste 18.000 de dolari pe postare. A apărut în reclamă şi s-a fotografiat împreună cu vedete precum Backstreet Boys şi Jonas Brothers.



Vulpiţa Juniper este urmărită de 2,9 milioane de followers şi ia în jur de 12.000 de dolari pentru o postare sponsorizată. A devenit subiectul unei cărţi.



Pe locul 5 se află Grumpy Cat, prima pisică influencer care va rămâne în istorie. Grumpy Cat a apărut pe coperta New York Magazine şi Wall Street Journal şi în emisiuni precum Good Morning America sau American Idol.

În 2013 Grumpy Cat şi-a lansat cartea “A Grumpy Book” care a ajuns pe locul 1 în topul vânzărilor de pe Amazon în primele 2 săptămâni. Grumpy Cat le-a adus stăpânilor o avere de 100 de milioane de dolari.



Clasamentul animăluţelor influencer