Kim Kardashian a anunţat finalul reality show-ului care a făcut-o faimoasă

„Cu inimile grele am luat decizia dificilă de a ne lua rămas bun de la Keeping Up With The Kardashians", a scris Kim într-o postare pe Twitter.

În cei 14 ani, show-ul le-a transformat pe Kim şi surorile sale în mega-vedete şi le-a adus în conturi milioane de dolari.

Ultimul sezon, cel de-al 21-lea, va fi difuzat la începutul anului 2021, scrie BBC News.

Mulţumind „miilor de persoane şi compani” implicate în program, Kim a adăugat, de asemenea: „Sunt incredibil de recunoscătoare tuturor celor care m-au urmărit şi m-au sprijinit pe mine şi familia mea în aceşti 14 ani incredibili”.

„Acest show ne-a făcut cine suntem şi voi fi mereu îndatorată faţă de toţi cei care au jucat un rol în modelarea carierei noastre şi schimbarea vieţilor noastre pentru totdeauna”, a continuat ea.

Cea mai mare parte a familiei era necunoscută când a început show-ul în 2007.

În ciuda faptului că a fost criticat de critici şi acuzat că a transformat în vedete o familie de oameni celebri, show-ul s-a bucurat de ratinguri uriaşe, a câştigat premii şi a fost unul dintre cele mai reuşite emisiuni ale canalului E!.

Pe lângă Kim şi surorile sale Kourtney şi Khloe, reality show-ul le-a făcut celebre şi pe Kendall şi Kylie Jenner. Cele două erau copii, atunci când emisiunea a fost lansată în 2007, dar acum - la vârsta de 24 respectiv, 23 de ani, sunt printre cei mai importanţi influenceri din lume.

Kylie Jenner a fost numită de revista Forbes drept cea mai tânără miliardară care şi-a creat singură averea, iar Kendall a fost cel mai bine plătit model din lume.