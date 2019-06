Kinsey Wolanski, blonda care a invadat finala Ligii Campionilor, a fost AMENDATĂ/ Cum se compară suma cu profitul pe care l-a adus site-ului Vitaly Uncensored | VIDEO

Fotomodelul Kinsey Wolanski, care a făcut deliciul fanilor aflaţi pe stadionul Wando Metropolitano, în timpul finalai Ligii Campionilor, a fost amendată pentru că a oprit meciul timp de câteva minute şi pentru că a făcut reclamă site-ului deţinut de iubitul ei, Vitaly Uncensored, transmite givemesport.com.

Kinsey Wolanski fined €15,000 for Champions League steak - her stunt was worth over €3.5m