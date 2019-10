Lady Gaga a anunţat cum se va intitula noul ei album. Mesajul publicat de cântăreaţă pe Twitter

Lady Gaga, celebră pentru piesele pe care le-a lansat şi pentru rolul interpretat în filmul "A Star is Born", a anunţat că noul ei album se va intitula "Adele", generând reacţii diverse din partea fanilor, care cred acesta sugerează o colaborare cu cântăreaţa britanică, potrivit vogue.com.

Lady Gaga a scris un mesaj pe reţeaua de micro-blogging Twitter în care a oferit câteva informaţii cu privire la albumul pe care urmează să îl lanseze.

I’m calling my next album ADELE. — Lady Gaga (@ladygaga) October 1, 2019

Fanii artistei au început să speculeze că Lady Gaga ar putea colabora cu artista britanică Adele, în timp ce alţii au considerat că titlul albumului se referă la un soi de trandafir.

Pe parcursul timpului, Lady Gaga a colaborat cu cântăreţe celebre, precum Beyoncé şi Christina Aguilera.

Prin urmare, o colaborare a cântăreţei Lady Gaga cu Adele nu este exclusă, mai ales în contextul în care pe cele două le leagă o prietenie veche.

Cel de-al şaselea album de studio al cântăreţei va fi primul după "Joanne", material lansat în 2016.

Cântăreaţa Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum "Bad Romance" şi "Poker Face", dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor - în special vestimentare. Lady Gaga este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate. Lady Gaga a câştigat de-a lungul anilor nouă premii Grammy. Artista a câştigat şi două Globuri de Aur, pentru rolul din serialul "American Horror Story", precum şi pentru piesa "Shallow", de pe coloana sonoră a filmului "A Star is Born", de Bradley Cooper. În 2016, a fost nominalizată la Oscar, la categoria "cea mai bună coloană sonoră", cu melodia "Til It Happens To You" din documentarul "The Hunting Ground". A fost nominalizată la două premii Oscar, pentru rolul din "A Star is Born", dar şi pentru piesa "Shallow", categorie în care a fost, de altfel, desemnată câştigătoare.

