Leah Cordice, femeia care şi-a luat ca amant un băiat în vârstă 13 ani. „Nu am putut spune nu”

Leah Cordice, din Marea Britanie, în vârstă de 20 de ani, este acuzată că a întreţinut relaţii sexuale cu un minor în vârstă de 13 ani, timp de un an, perioadă în care a rămas însărcinată cu acesta, relatează Daily Mirror.

Povestea dintre Cordice şi minor a început când tânăra avea 17 ani, iar băiatul 13. Minorul a povestit că Leah Cordice era beată când a intrat pentru prima dată în camera lui şi a început să îl mângâie şi să-l sărute în timp ce băiatul era preocupat cu jocuri video. Minorul a mai adăugat că tânăra i-a dat jos pantalonii şi şi-a exrpimat dorinţa de a face sex cu el. „Nu am putut spune nu”, a adăugat băiatul.

La o vreme de la începerea relaţiei dintre cei doi, Cordice i-a mărturisit băiatului că este însărcinată. Minorul a declarat autorităţilor că tânăra i-a demonstrat cu ajutorul unei aplicaţii că el este tatăl.

Cu toate că Leah Cordice a continuat să întreţină relaţii sexuale cu minorul, aceasta s-a căsătorit cu un bărbat care îi fusese partener de mai multă vreme.

Minorul a povestit că soţul lui Cordice a aflat de idila lor. Iniţial, bărbatul a fost furios, a urlat la băiat, dar apoi nu i-a mai spus nimic.

Femeia a dat naştere unei fetiţe, iar testele ADN au demonstrat că minorul este, într-adevăr, tatăl nou-născutului.

În ciuda dovezilor, Cordice susţine că băiatul este cel care a făcut o fixaţie pentru ea şi a manifestat un comportament inadecvat. De asemenea, femeia afirmă că soţul ei este tatăl bebeluşului.

Potrivit autorităţilor, Cordice, care împlinise între timp 18 ani, a continuat relaţiile cu minorul chiar şi după ce s-a căsătorit.

Procurorii s-ar fi aşteptat tânăra să îl acuze pe minor de viol la proces, însă femeia a recunoscut că a întreţinut raprturi sexuale consimţite cu băiatul. Procesul este în desfăşurare.

