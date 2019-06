LIVE Trooping the Colour 2019: Regina Elizabeth a II-a asistă la ceremonia aniversării sale oficiale | FOTO, VIDEO

Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii, cel mai vârstnic suveran în viaţă din lume, asistă, sâmbătă, la parada anuală ce are loc cu ocazia aniversării sale oficiale, având alături membri ai casei regale britanice, printre care ducii de Cambridge şi de Sussex, potrivit The Telegraph.

Data de naştere a reginei Elizabeth a II-a este pe 21 aprilie, însă suverana britanică, în vârstă de 93 de ani, are o aniversare oficială în a doua sâmbătă din luna iunie, tradiţional marcată printr-o ceremonie denumită "Trooping the Colour" ("Salutul Culorilor").

Parada se desfăşoară între palatul Buckingham, reşedinţa oficială a reginei, şi Horse Guards Parade, un teren destinat evenimentelor de acest tip, în apropiere de Whitehall, în centrul Londrei.

La parada de anul acesta participă peste 1.400 de militari, cu 300 de cai şi 400 de muzicieni.

Sâmbătă, prinţul moştenitor Charles, prinţul William, fiul acestuia, şi prinţesa Anne, fiica reginei, au participat la procesiune călare, aşa cum o fac de mai mulţi ani, în timp ce Elizabeth a II-a a mers în trăsură. Ducesa Catherine de Cambridge şi ducesa Camilla de Cornwall au împărţit altă trăsură, iar la eveniment şi-au făcut apariţia şi ducii de Sussex.

The Queen travels down The Mall from Buckingham Palace to Horse Guards Parade.



Today is the 69th time The Queen has attended #TroopingtheColour - a great display of military precision, horsemanship and fanfare to mark her official birthday #QBP2019 pic.twitter.com/g03j4lSciZ — The Royal Family (@RoyalFamily) 8 iunie 2019

Ducesa Meghan de Sussex a născut pe 6 mai primul său copil şi al prinţului Harry, un băieţel care a primit numele de Archie. Deşi ducesa Meghan este în concediu de maternitate, surse regale au declarat pentru CNN că ceremonia de sâmbătă este un moment la care membrii familiei regale trebuie să participe.

Pe de altă parte, printre absenţele notabile se numără prinţul consort Philip, duce de Edinburgh, care luni împlineşte 98 de ani. Acesta s-a retras din viaţa publică din cauza problemelor de sănătate.

Her Majesty is joined by The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex #TroopingtheColour. pic.twitter.com/mpRJ0r5NvX — The Royal Family (@RoyalFamily) 8 iunie 2019

Ceremonia Trooping the Colour a debutat la 12.30, ora României, şi se va încheia în jurul orei 15.00, la palatul Buckingham. Regina şi membrii familiei sale se adună în balconul oficial, de unde urmăresc o paradă a avioanelor Royal Air Force.

Evenimentul este marcat şi cu 41 de salve de tun trase de artileria călare din Green Park.

Regina Elizabeth a II-a a participat la sărbătoarea "Trooping the Color" în fiecare dintre cei 67 de ani ai domniei sale, cu o singură excepţie - în 1955, parada a fost anulată, din cauza unei greve a muncitorilor de la căile ferate britanice.

💂🎺 Over 1,400 parading soldiers, almost 300 horses and 400 musicians from The Household Division @Householddiv and The Household Calvary @HCav1660 will take part in #TroopingtheColour this morning to mark The Queen's official birthday #QBP2019 pic.twitter.com/hyyrQhPNqf — The Royal Family (@RoyalFamily) 8 iunie 2019

Royal Colonels: The Prince of Wales @welshguards, The Duke of Cambridge @irish_guards, The Duke of York @GrenadierGds and The Princess Royal of The Blues and Royals @HCav1660 accompany HM on horseback, along with The Duke of Kent, Royal Colonel of @scots_guards #QBP2019 pic.twitter.com/K1l8gk0Ewx — The Royal Family (@RoyalFamily) 8 iunie 2019

Tradiţia celor două aniversări a fost inaugurată de regele George al II-lea, în 1748. Născut în noiembrie, acesta a decis să îşi celebreze aniversarea în aceeaşi zi cu parada Trooping the Colour.

Această ceremonie îşi are originea în pregătirile pentru război din trecut, când toate steagurile erau strânse şi arătate soldaţilor britanici înainte de luptă, pentru ca aceştia să le recunoască în iureşul bătăliilor.

The Queen (then Princess Elizabeth) took part in her first #TroopingTheColour parade in 1947.



During her reign The Queen has attended Trooping the Colour every year except 1955 when it was cancelled because of the general strike. pic.twitter.com/rSrgpMAbQr — The Royal Family (@RoyalFamily) 8 iunie 2019

Regele Edward al VII-lea, născut în noiembrie, a fost cel care a făcut din aniversarea oficială un standard.

La începuturile domniei sale, Elizabeth a II-a şi-a sărbătorit aniversarea oficială într-o zi de joi, după care celebrarea a fost mutată sâmbăta.

Şi, deşi este asociată manifestării Trooping the Colour în Marea Britanie, celelalte naţiuni Commonwealth au propriile criterii, care implică de obicei recunoaşterea evenimentului ca sărbătoare publică.

Australia a recunoscut aniversarea oficială în anul 1788 şi toate provinciile, cu excepţia uneia, marchează acest eveniment în prima zi de luni din iunie. În vestul Australiei, evenimentul este marcat în ultima zi de luni din septembrie sau prima luni din octombrie.

În Canada, aniversarea oficială a fost stabilită pentru ziua în care s-a născut regina Victoria (24 mai 1819), din 1845. Canadienii sărbătoresc Victoria Day pe 24 mai sau în ziua de luni care precede data.

Iar în Noua Zeelandă aniversarea oficială este marcată în prima zi de luni din iunie, în timp ce în Insulele Falkland este sărbătorită chiar pe 21 aprilie.

