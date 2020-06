Lora este izolată în Bali de patru luni. Ce îşi doreşte artista să facă cel mai mult după întoarcerea în ţară?

Lora nici nu şi-a imaginat când a plecat spre Bali ce o aşteaptă! O vacanţă de două săptămâni s-a transformat într-ul exil. Artista spune că a trait momente de panică în clipa în care linia aeriană a anunţat încetarea zborurilor.

În timp, s-a obişnuit cu situaţia şi a încercat să vadă partea bună a lucrurilor. A călătorit, a meditat, a filmat un videoclip în insula indoneziană şi spune că acum e fericită.



„În patru luni, am trait cât alţii în 3 ani. Mă simt foarte bine, ne-am adaptat extraordinar, nu mai simţim disperarea aia să ne întoarcem acasă. Ne simţim super bine. Am treabă multă aici”, a spus artista.

În Bali, a găsit chiar un loc în care să cânte.

„Am cunoscut o super trupă care cânta coveruri într-un bar, aici, în Bali. Eram pe scuter când am auzit muzica şi când am văzut că este o scenă şi cântă cineva acolo, era să sar de pe scuter. Am zis - baby, baby, opreşte aici, muzică! Şi mă invită de fiecare dată când au muzica live pentru că am cântat acolo de drag”, a declarat ea.

Deşi s-a acomodat în ţara „adoptivă”, mărturiseşte că îi este dor de prietenii rămaşi în România.

„Vreau să-mi îmbrăţişez oamenii, vreau să-mi îmbrăţişez fratele şi să-l ţin aşa o zi. Mi-e dor de prieteni, abia aştept să le povestesc lucruri. Mi-e dor de fasole bătută, mi-e dor de borş de fasole, nu ciorbă, borş, fasole acră”, a spus artista.