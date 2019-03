Lungmetrajul SF "Captain Marvel" rămâne pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend

Lungmetrajul SF "Captain Marvel", de Anna Boden şi Ryan Fleck, rămâne pe primul loc în box office-ul nord-american, pentru al doilea weekend consecutiv, cu încasări de 69,3 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Acţiunea noului film "Captain Marvel" are loc în 1995, când Carol Danvers (Brie Larson), fost pilot în U.S. Air Force, devine unul dintre cei mai puternici eroi ai galaxiei. După un stagiu de pregătire în Starforce, o unitate militară de elită de pe planeta Kree, Carol se întoarce pe Pământ, cu o mulţime de întrebări fără răspuns despre trecutul şi identitatea ei, potrivit cinemagia.ro.

Pe poziţia a doua în box office-ul nord-american s-a situat premiera "Wonder Park", o producţie Paramount Animation şi Nickelodeon Movies, regizată de Dylan Brown, care a avut încasări de 16 milioane de dolari. Filmul, despre un parc de distracţii administrat de animale, beneficiază de vocile unor actori precum Matthew Broderick, Jennifer Garner şi Mila Kunis.

Drama romantică "Five Feet Apart", de Justin Baldoni, s-a situat pe locul al treilea, cu încasări de 13,1 milioane de dolari în weekendul premierei. Este povestea a doi adolescenţi grav bolnavi, ale căror vieţi atârnă de un fir de aţă, se cunosc într-un spital şi se îndrăgostesc iremediabil, potrivit cinemagia.

Lungmetrajul de animaţie "Cum să-ţi dresezi dragonul 3/ How to Train Your Dragon: The Hidden World", a coborât de pe locul al doilea pe al patrulea, cu încasări de 9,3 milioane de dolari de vineri până duminică. Dean DeBlois, regizorul cunoscut pentru animaţia "Lilo & Stitch", ca şi pentru documentarul "Heima", a dus adaptarea pentru marele ecran a poveştii din benzi desenate la dimensiunea unei trilogii. La un an după acţiunea din cel de-al doilea film, Sughiţ şi Ştirbul sunt ultima şansă a orăşelului din Insula Tontului, după ce întâlnirea dintre Furia Nopţii şi Furia Luminii este însoţită de o ameninţare apocaliptică pentru lumea celor doi. O călătorie în lumea ascunsă poate să schimbe cu totul şansele de supravieţuire în lumea eroilor de poveste.

Poziţia a cincea a box office-ului nord-american de weekend este ocupată de "Tyler Perry's a Madea Family Funeral", de Tyler Perry, care a avut încasări de 8 milioane de dolari. Madea şi restul grupului călătoresc în statul american Georgia, unde, pe nepusă masă, trebuie să organizeze o înmormântare. Evenimentul ar putea scoate la iveală secrete de familie şocante.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în box office-ul nord-american la sfârşitul săptămânii trecute este completat de "No Manches Frida 2", de Nacho G. Velilla (3,8 milioane de dolari), "Captive State", de Rupert Wyatt (3,1 milioane de dolari), "The Lego Movie 2: The Second Part", de Mike Mitchell şi Trisha Gum (2,1 milioane de dolari), "Alita: Battle Angel/ Alita: Îngerul războinic", de Robert Rodriguez (1,9 milioane de dolari), şi de "Green Book: O prietenie pe viaţă/ Green Book", de Peter Farrelly (1,2 milioane de dolari).

