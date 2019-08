Marele trofeu Cerbul de Aur 2019, câştigat de italianca Eliza G

Cântăreaţa italiană Eliza G a fost recompensată, sâmbătă seară, cu marele trofeu al concursului de interpretare internaţional din cadrul Festivalului Cerbul de Aur 2019, organizat la Braşov.

Eliza G, pe numele real Elisa Gaiotto, este o cântăreaţă şi compozitoare italiană cunoscută pe scena internaţională pop, în special în America Latină şi Europa, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Începând cu 2009, anul lansării primului single, "Summer lie", a devenit cunoscută în Spania, Elveţia, Marea Britanie, Franţa, Monte Carlo, Egipt şi numeroasele sale apariţii au avut un succes remarcabil în Italia, Grecia, Canada, Coreea de Sud, Brazilia şi Chile. Al doilea single de succes a fost "Love is unbound". Piesa "The way", mixată în studioul lui David Guetta din Paris, a fost bestseller în Europa, cu peste 10.000 de exemplare în presale. Videoclipul oficial a atins peste 2 milioane de vizionări. În 2018, Eliza G a prezentat "Ninety", un album cu zece piese, coveruri ale unor hituri interpretate de Spice Girls, Backstreet Boys, TLC, Destiny's Child, Cardigans, No Doubt şi alţi artişti, în aranjamente inedite pop electronic, bossa nova, samba, rock, reggae şi note acustice. Le-a interpretat în avanpremieră în Spania, Italia, Egipt, Elveţia şi Marea Britanie şi apoi a lansat oficial albumul, în aprilie 2019.

A apărut recent, în aprilie, în concursul TV "The Voice Italy" şi a ajuns până la semifinale, unde a cântat "Altro che favole", primul său single în italiană, lansat de Universal Music.

La Festivalul Cerbul de Aur 2019, Eliza G a concurat cu piesa românească "Creioane colorate" (Feli).

Marele trofeu Cerbul de Aur 2019 a fost însoţit de un cec în valoare de 25.000 de euro.

Premiul I, în valoare de 15.000 de euro, l-a primit austriaca Sara De Blue, care a concurat cu piesa românească "Ce are ea" (Delia).

Premiul al II-lea, în valoare de 10.000 de euro, i-a fost atribuit lui Ralfs Eilands, din Letonia, care a interpretat în concurs piesa românească "Apa" (Loredana).

Premiul al III-lea, în valoare de 5.000 de euro, a revenit cântăreţei Monika Marija, din Lituania, care a concurat cu melodia "Mă ucide ea" (Mihail).

Premiul publicului, în valoare de 2.500 de euro, i-a fost acordat lui Florin Răduţă, care a interpretat în concurs piesa românească "Dragostea rămâne" (Andra).

Premiul presei acreditate la festival, în valoare tot de 2.500 de euro, i-a revenit Syuzannei Melqonyan, din Armenia. Aceasta a interpretat în concurs piesa românească "Pe aripi de vânt" (Delia).

De asemenea, premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti, în valoare de 2.500 de euro, a fost atribuit cântăreţului australian Alfie Arcuri, care a concurat cu hitul lui Smiley "Acasă".

Concursul de interpretare internaţional a avut 12 finalişti: Tamara (Georgia), Ralfs Eilands (Letonia), Veronica Liberati (Italia), Florin Raduta (România), Anna Odobescu (Moldova), Alfie Arcuri (Australia), Renate (România), Cynthia Verazie (Cipru), Eliza G (Italia), Syuzanna Melqonyan (Armenia), Monika Marija (Lituania) şi Sara De Blue (Austria).

Loredana, Vasile Şirli, care a compus timp de 28 de ani muzică originală pentru Disneyland Paris, celebrul Ricky Dandel, artista belgiano-franceză Victor Laszlo şi cantautorul italian Erminio Sinni au fost membrii juriului care a decis câştigătorii Festivalului Internaţional "Cerbul de Aur" 2019.

Pe lângă gala de premiere, cea de-a treia zi a festivalului a mai inclus un recital susţinut de Corina Chiriac pentru a marca împlinirea a 40 de ani de la primul show de televiziune color românesc, "Eu sunt Corina!", realizat de Tudor Vornicu şi echipa sa.

De asemenea, Viktor Lazlo a părăsit masa juriului pentru a urca pe scena Cerbului de Aur, într-un microrecital. Una dintre piese a fost dedicată iubitei fiului său care şi-a pierdut viaţa în atentatele teroriste de la Paris din 2015.

Seara va fi încheiată de un concert al lui Ronan Keating, starul irlandez care a vândut zeci de milioane de albume ca artist solo şi membru al trupei Boyzone.

Cea de-a 19-a ediţie a Festivalului "Cerbul de Aur" a debutat joi seară, în Braşov, şi aduce pe scena din Piaţa Sfatului mari artişti ai muzicii din România şi din străinătate.

Anul acesta, echipa Televiziunii Române a pregătit un format cu două zile de concurs, o gală de premiere şi evenimente adiacente. Festivalul se va încheia duminică, cu un spectacol folcloric ce va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Festivalul Cerbul de Aur este transmis în direct şi în exclusivitate, pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi platforma TVR+, de la ora 21.00.

Anul trecut, marele trofeu Cerbul de Aur a fost câştigat de Inis Neziri, o interpretă albaneză în vârstă de 17 ani.

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968, iar cea mai recentă ediţie a fost organizată în 2018, la împlinirea a 50 de ani de la lansare. De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii şi recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, James Blunt, Amy Macdonald, Nicole Scherzinger şi mulţi alţii.

