MEDIAFAX FOTO | Imaginile săptămânii 28 septembrie - 4 octombrie

MediafaxFoto a realizat o selecţie a imaginilor care surprind evenimentele interne şi internaţionale ce au marcat ultima săptămână.

Urmăriţi mai jos cronica foto a săptămânii 28 septembrie - 4 octombrie 2019:

1. O femeie ţine în braţe o pisică din rasa Sphynx înainte de a fi jurizată în timpul expoziţiei „SofistiCAT - Salonul Internaţional Felin Bucureşti" desfăşurată la Pavilionul Romexpo din Bucureşti, sâmbătă, 28 septembrie 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

2. Paris, Franţa - 29 septembrie: Francezi care au venit să-i aducă un ultim omagiu fostului preşedinte Jacques Chirac, 29 septembrie 2019. Mustafa Yalcin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

3. Manchester, Marea Britanie - 2 octombrie: Premierul Boris Johnson ţine un discurs la conferinţa anuală din Manchester a Partidului Conservator, 2 octombrie 2019. Ray Tang / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

4. Un copil se plimba cu un trenulet, in timpul Targului de Toamna Titu, in Titu, jud. Dambovita, joi, 12 septembrie 2019. Aproximativ 10.000 de vizitatori au trecut pragul Targului anual Titu, cel mai vechi targ din judetul Dambovita, cu o existenta constanta de 187 de ani. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

5. BEIJING, 1 octombrie 2019. Un grup de femei poliţist participă la parada militară care marchează 70 de ani de la fondarea Republicii Populare China în Piaţa Tianmen din Beijing, capitala Chinei, 1 octombrie 2019 (Credit Image: © Yan Yan/Xinhua via ZUMA Wire)

6. Hong Kong, China - 2 octombrie: O femeie ţipă la pământ de durere după ce a fost pulverizată cu piper de poliţia anti-protest din Hong Kong, pe 2 octombrie 2019. Mii de protestatari anti-China au marşăluit şi s-au confruntat cu poliţia din Hong Kong, când partidul a sărbătorit 70 de ani de guvernare. Miguel Candela Poblacion / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

7. Premierul Viorica Dancila face declaratii de presa privitoare la nominalizarea unui alt candidat la functia de comisar european pentru Transporturi, in locul Rovanei Plumb respinsa de Comisia Europeana, luni 30 septembrie 2019, la sediul Partidului Social Democrat (PSD) din Bucuresti. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

8. Errol Spence Jr. luptă 12 runde cu Shawn Porter la Staples Center, sâmbătă, SUA / Los Angeles, 28 septembrie 2019. Errol Spence a obţinut victoria prin decizie împărţită pentru titlul de unificare a campionului mondial.

9. 27 septembrie 2019, New York, SUA: Joe Pesci, Al Pacino, Martin Scorsese, Harvey Keitel, Robert de Niro la Festivalul de Film de la New York-Prezentarea Galei Nocturne de deschidere şi premiera mondială a ''The Irishman ''. Alice Tully Hall, Lincoln Center, NYC, 27 septembrie 2019.

10. Gheorghe Budan in varsta de 102 ani, participa la evenimentul "Vieti de poveste", in cadrul careia au fost omagiate persoanele care au implinit varsta de 100 de ani, cat si o serie de personalitati care au primit distinctii, in semn de recunoastere, cu ocazia Zilei internationale a persoanelor varstnice decretata de ONU si celebrata an de an pe data de 1 octombrie, in Bucuresti, luni, 30 septembrie 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

11. Jucatorii formatiei Chindia Targoviste reactioneaza la finalul meciului de fotbal contra echipei Astra Giurgiu, din etapa a XI-a a Ligii 1, disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, sambata, 28 septembrie 2019. GEORGE FILIP / MEDIAFAX FOTO

12. 23 septembrie 2019, Statele Unite, New York: Tânăra activistă suedeză pentru protejarea mediului Greta Thunberg vorbeşte alături de activista braziliană Paloma Costa în timpul summit-ului Naţiunilor Unite, unde mai mult de 60 de şefi de stat şi de guvern prezintă noile planuri pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Photo: Kay Nietfeld/dpa

13. Beijing, 4 octombrie 2019. Bianca Andreescu din Canada returnează o lovitură în meciul împotriva lui Jennifer Brady din Statele Unite în turneul de la Beijing, 3 octombrie 2019. (Credit Image: © Li Yibo/Xinhua via ZUMA Wire)

14. Beijing, Oct. 4, 2019 O balenă beluga numită Mila performează în Harbin Polarland din Harbin, 2 octombrie 2019. (Photo by Xie Jianfei/Xinhua) (Credit Image: © Xie Jianfei/Xinhua via ZUMA Wire)

