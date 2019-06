MEDIAFAX FOTO | Imaginile săptămânii 3 - 9 iunie

MediafaxFoto a realizat o selecţie a imaginilor care surprind evenimentele interne şi internaţionale ce au marcat ultima săptămână.

Urmăriţi mai jos cronica foto a săptămânii 17-24 mai 2019:

1. Marcel Lepa, cel care a impuscat mortal un politist, este externat din Spitalul Municipal Timisoara pentru a fi dus in arest, joi 6 iunie 2019, in Timisoara. DANI AMARIEI / MEDIAFAX FOTO

2. MOSCOW, RUSSIA - Chinese President Xi Jinping (L) meets Russian President Vladimir Putin (R) in Moscow, Russia on June 05, 2019. Kremlin Press Office / Handout / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

3. Un copil se roaga in timpul sarbatorii Eid al-Fitr, ce marcheaza incheierea lunii Ramadanului, organizata in sala stadionului Dinamo din Bucuresti, marti, 4 iunie 2019. Musulmani din toata tara s-au adunat, marti dimineata, pe Stadionul Dinamo pentru a se ruga in ultima zi a Ramadanului. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

4. Politisti si membri ai trupelor SIAS cauta un individ dat in urmarire generala care a impuscat mortal un agent, duminica, in timpul unei misiuni, luni 3 iunie 2019, in comuna Izvin, judeul Timis. GABRIEL BREZEANU / MEDIAFAX FOTO

5. Skillzy, mascota oficiala a Campionatului European de fotbal 2020, in cadrul caruia patru meciuri se vor disputa in Romania, a fost prezentata la Arena Nationala din Bucuresti, vineri 24 mai 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

6. BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 04 : President of Ukraine Vladimir Zelensky (L) and European Commission President Jean-Claude Juncker (R) meet in Brussels, Belgium on June 04, 2019. Dursun Aydemir / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

7. Persoane purtand costume populare traditionale, participa, printre alte cateva zeci de mii de pelerini stransi pe Campia Libertatii din Blaj, pentru a participa, in ultima zi a vizitei pe care Papa Francisc o face in Romania, la ceremonia de beatificare a sapte episcopi greco-catolici martiri, oficiata de catre insusi Suveranul Pontif, duminica 2 iunie 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

8. Presedintele Uniunii Democrate a Maghiarilor (UDMR), Kelem Hunor, reactioneaza in timp ce asteapta sosirea presedintelui Klaus Iohannis pentru a participa la consultarile privind stabilirea directiilor de actiune necesare punerii in aplicare a referendumului din data de 26 mai, la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, marti, 4 iunie 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

9. US Airborne soldiers look on as C-47 Dakota airplanes fly overhead near the Normandy coast ahead of the 75th D-Day anniversary, in Carentan, France, 05 June 2019. Photo by Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM

10. Sotia politistului ucis in timpul unei misiuni de capturare a unui infractor este dusa pe brate de un coleg, in timpul ceremoniilor funerare, la care participa sute de persoane si zeci de politisti, stransi la Recas pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Cristian Amariei, politistul impuscat, joi 6 iunie 2019. DANI AMARIEI / MEDIAFAX FOTO

11. First Lady Melania Trump greets a veteran of WWII, during a joint ceremony of remembrance of 75th anniversary of « D-Day » or « Overlord » operation, at American Military Cemetery in Colleville, in Normandy, France, on June 6, 2019. Photo by Ammar Abd Rabbo/ABACAPRESS.COM

12. LONDON, UNITED KINGDOM - Baby Trump balloon is seen during a protest against U.S President Donald Trump at Trafalgar Square in London, United Kingdom on June 4, 2019. Tayfun Salci / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

13. Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila (C), se pregteste sa sustina o declaratie de presa, dupa ce a participat la consultarile convocate de presedintele Klaus Iohannis privind stabilirea directiilor de actiune necesare punerii in aplicare a referendumului din data de 26 mai, la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, miercuri, 5 iunie 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

14. 75th anniversary of the Normandy landings. At almost 98 years of age, Tom Rice, a veteran of the 101st Airborne Division of the American Airborne Division, took up the challenge. On Wednesday, June 5, 2019, 75 years to the day after his historic parachute jump, Tom Rice (97 years and 8 months) landed a few cables from the point that he had reached during his jump from the D-Day, on the road between Carentan and Saint-Côme-du-Mont (Manche). Photo by Desfoux / Andia / ABACAPRESS.COM

15. Noul antrenor al FCSB, Bogdan Andone (in imagine), este prezentat oficial in cadrul unei conferinte de presa sustinuta de finantatorul echipei, Gigi Becali, alaturi de directorul sportiv al formatiei, Mihai Stoica, miercuri, 5 iunie 2019, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

16. Presedintele Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE), Calin Popescu Tariceanu, reactioneaza la cererea unui membru al departamentului de Protocol al Presedintiei, care atrage atentia delegatiei ALDE, venita la consultari privind referendumului din data de 26 mai, sa se ridice la sosirea presedintelui Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, miercuri, 5 iunie 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

17. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, soseste la consultarile cu delegatia Partidului National Liberal (PNL) pentru stabilirea directiilor de actiune necesare punerii in aplicare a referendumului din data de 26 mai, la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, marti, 4 iunie 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

18. MADRID, SPAIN - JUNE 01: Liverpool team celebrate with the Champions League Trophy after winning the UEFA Champions League Final between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Wanda Metropolitano in Madrid, Spain on June 01, 2019. Burak Akbulut / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

