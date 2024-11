Memorial neobişnuit. Tatăl trimite cenuşa fiului său în spaţiu

Trevor şi Jean Barker, în urma pierderii fiului lor Damion din cauza cancerului, au ales un mod unic de a-l onora: lansarea cenuşii acestuia în spaţiu, scrie Need to know . Inspiraţi de o poveste din serialul Coronation Street, au contactat firma Aura Flights pentru a răspândi cenuşa la aproximativ 30 de km deasupra Pământului.