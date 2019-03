Ministrul german al transporturilor, criticat pentru o reclamă „prea seducătoare” la siguranţa pe biciclete | FOTO

Însoţită de sloganul „arată ca naiba, dar îmi salvează viaţa”, reclama are în prim-plan o competitoare la concursul german Next Topmodel, aceasta purtând o cască de bicicletă mov şi un sutien dantelat.

Totuşi, campania publicitară a primit numeroase critici, inclusiv de la partidul social-democrat din Germania, care cere ca reclamele să fie retrase.

„Este ruşinos, stupid şi misogin ca ministrul transporturilor să vândă aceste strategii politice folosind poze nud”, spune Maria Noichl, un social-democrat pentru ziarul Bild am Sonntag.

Ministrul pentru familie, Franziska Giffey, critică şi ea iniţiativa ministrului Andreas Scheuer, acesta făcând parte din partidul conservator CSU.

Giffey a publicat o poză cu ea îmbrăcată într-o ţinută business, lângă bicicleta sa, pe Facebook. „Dragă Andreas Scheuer, casca de biciclete se asortează şi cu haine!”, scrie aceasta în postare.

Un purtător de cuvânt pentru ministrul transporturilor a apărat Campania şi a spus că „o campanie publicitară de succes ar trebui să trezească şi să polarizeze publicul”.

