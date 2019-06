Mişcarea #KuToo, campania iniţiată de femeile din Japonia pentru a nu mai fi obligate să poarte pantofi cu toc

Campania denumită #KuToo reprezintă un joc de cuvinte. Astfel, au fost combinate cuvintele japoneze pentru pantofi „kutsu” şi „kutsuu”, care înseamnă „durere”, iar actriţa şi scriitoarea Yumi Ishikawa a lansat campania online şi a atras peste 19.000 de susţinători.

Activiştii spun că pantofii cu toc sunt o recuzită aproape obligatorie în timpul căutării pentru job sau la locul de muncă în companiile japoneze.

„Astăzi am depus petiţia pentru introducerea de legi care interzic angajatorilor să forţeze femeile să poarte pantofi cu toc la locul de muncă”, Ishikawa a declarat pentru jurnalişti după o întâlnire cu oficialii Ministerului Muncii.

