MISTERUL finalistelor "identice" de la Miss India. De ce toate tinerele "arată la fel" | FOTO, VIDEO

Cu toate acestea, potrivit BBC, tinerele miss din India se pare că au o mare preocupare nu atât în a-şi pune frumuseţea naturală într-o lumină cât mai bună, ci de a avea culoarea pielii cât mai deschisă pentru a se încadra în standardele organizatorilor competiţiei care, spun criticii, ar fi obsedaţi de pielea albă.

Un colaj publicat de Times of India, care prezintă fotografiile finalistelor de la Miss India din acest an, l-a făcut pe unul din pe internauţi să întrebe: "Ce este în neregulă cu această imagine?".

What is wrong with this picture? pic.twitter.com/61B23aYFr6