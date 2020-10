VIDEO Momentul spectaculos când un fulger loveşte chiar în spatele Statuii Libertăţii

Un fulger a fost filmat atunci când lovea într-o zonă din spatele Statuii Liberăţii, din New York, imaginile fiind spectaculoase. Clipul video a fost înregistrat din Ellis Island, în timpul furtunii violente care s-a abătut asupra oraşului.

Imaginile au fost postate pe Twitter, iar acestea au devenit virale imediat.

Meteorologii au emis avertizări meteo de vreeme rea, existând riscul formării tornadelor şi a inundaţiilor în oraşe. Doi oameni au fost loviţi de fulgere în Parcul South Ozone din Queens, starea lor fiind necunoscută, informează CBS.

