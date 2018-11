MTV şi-a desemnat câştigătoarea. Camila Cabello, cel mai bun artist în 2018

Cântăreaţa americană Camila Cabello a fost, cu patru trofee, marele câştigător la gala MTV Europe Music Awards 2018, care a avut loc la Centrul expoziţional din Bilbao, Spania, duminică seară, potrivit Reuters.

450 afişări

Originară din Cuba, Cabello, în vârstă de 21 de ani, a înregistrat un uriaş succes comercial atât cu hitul "Havana", interpretat împreună cu rapperul Young Thug, cât şi cu albumul "Camila", lansat în luna ianuarie. Nominalizată la şase categorii, la gala de duminică seară, Cabello a obţinut trofeele MTV Europe Music pentru cel mai bun cântec, cel mai bun artist, cel mai bun videoclip şi cel mai bun artist american.

Cabello, fostă membră a trupei feminine Fifth Harmony, a profitat de eveniment pentru a-şi îndemna fanii să voteze la alegerile legislative pentru Congres organizate în SUA pe 6 noiembrie.

Congratulations @Camila_Cabello on winning 4 MTV awards today 🌹 pic.twitter.com/RwiXP6HyDJ — Camilacabello216 (@Camilac74322724) 5 noiembrie 2018

La sfârşitul lunii august, Cabello a primit două MTV Video Music Awards, pentru artista anului şi videoclipul anului.

La gală, Janet Jackson, care a primit premiul Global Icon, a adus o selecţie a hiturilor sale din cei 40 de ani de carieră.

Gazda show-ului a fost actriţa Hailee Steinfeld, care a interpretat piesa "Back to Life", de pe coloana sonoră a viitorului său film "Bumblebee".

Unul dintre momentele speciale ale serii a fost piesa inspirată din flamenco-ul spaniol "Malamente" cântată de Rosalia, care a apărut pe scenă într-un camion.

De cinci ori câştigători la MTV Europe Music Awards, membrii trupei rock britanice Muse au susţinut şi ei un moment considerat senzaţional, interpretând piesa "Pressure" de pe celebrul stadion San Mames din Bilbao.

Show-ul a fost deschis de Nicki Minaj, cu noul ei hit "Good Form", urmat de "Woman Like Me". Minaj a primit premiile MTV Europe Music pentru cel mai bun look şi cel mai bun artist hip-hop.

DJ-ul american Marshmello, care a obţinut premiul pentru cel mai bun artist electro, a încheiat gala alături de Anne-Marie şi hitul lor "Friends", urmat de Bastille, cu "Happier".

Printre ceilalţi câştigători ai galei s-au numărat Dua Lipa, desemnată cel mai bun artist pop, Shawn Mendes, premiat pentru cea mai bună interpretare live, şi trupa 5 Seconds of Summer, care a primit trofeul pentru cel mai bun artist rock.

Lista completă a câştigătorilor se găseşte pe http://www.mtv.com/news/3103224/2018-mtv-ema-winners-full-list/.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.