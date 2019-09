O actriţă celebră, cunoscută pentru rolul din „Fifty Shades of Gray", a lansat un podcast pentru a sprijini victimele abuzurilor sexuale

Actriţa americană Dakota Johnson, cunoscută pentru rolul din franciza „Fifty Shades of Gray", a lansat podcast-ul "The Left Ear", în care victime ale abuzurilor sexuale îşi vor împărtăşi experienţele, potrivit contactmusic.net.

O actriţă celebră, cunoscută din „Fifty Shades of Gray", a lansat un podcast pentru a sprijini victimele abuzurilor sexuale

Actriţa în vârstă de 29 de ani a făcut public numărul ei de telefon la ediţia din 2019 a Global Citizen Festival, încurajând femeile să o sune pentru a-i povesti experienţele prin care au trecut. Platforma „The Left Ear" a venit în completarea iniţiativei din anul 2018, permiţându-le victimelor să fie ascultate şi încurajate.

„În urmă cu un an, le-am cerut femeilor şi fetelor din întreaga lume să mă sune şi să îmi lase un mesaj vocal cu poveştile lor privind violenţa sexuală, abuzul şi inegalităţile de gen. Nu voiam să vorbesc în numele lor, ci doar să le ascult. Acesta este «The Left Ear», un podcast unde veţi putea găsi şi asculta mesajele vocale. Pentru a proteja anonimatul, vocile victimelor au fost uşor editate şi toate detaliile care ar putea trimite la identificarea lor au fost şterse. Cu excepţia acestor lucruri, nimic nu a fost modificat. Acestea sunt poveşti ale unor oameni reali din întreaga lume", a scris actriţa pe platforma de socializare online Instagram.

Totodată, Dakota i-a îndemnat pe cei interesaţi să asculte să fie atenţi, avertizând că poveştile au un puternic impact emoţional: „Ascultarea acestor poveşti poate fi o experienţă foarte intensă. Prin urmare, aveţi grijă de voi dacă alegeţi să le ascultaţi. Cu toate acestea, sper că veţi alege să le ascultaţi, pentru că este cel mai important lucru pe care îl puteţi face pentru cineva".

Dakota a dezvăluit că numele platformei a venit de la ideea potrivit căreia cineva poate fi salvat dacă este ascultat „cu inima": „Urechea dreaptă este cea mai apropiată de inimă. Ascultând cu inima, poţi salva pe cineva".

Primul episod din „The Left Ear" este disponibil deja, iar un nou podcast va fi lansat pe 7 octombrie.

Dakota Johnson, fiica actorilor Melanie Griffith şi Don Johnson, s-a născut în 1989 şi a debutat în industria cinematografică în 1999, interpretând un rol în filmul „Nebunie în Alabama/ Crazy Alabama". Ulterior, a obţinut roluri în pelicule precum „Reţeaua de socializare/ The Social Network", din 2010, şi „Need for Speed". În anul 2016, Dakota Johnson a fost nominalizată la Zmeura de Aur pentru rolul Anastacia Steele din filmul „Fifty Shades of Grey".

Foto: Hepta

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.