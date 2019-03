O explozie recentă a unui meteorit a degajat de zece ori mai multă energie decât bomba de la Hiroshima | FOTO

Explozia înregistrată în zona peninsulei Kamceatka a trecut însă aproape neobservată la momentul producerii ei, pe 18 decembrie 2018, potrivit The Guardian.

Aceasta a fost prima explozie a unui meteorit de o asemenea amploare înregistrată din 2013.

Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan's #Himawari satellite.