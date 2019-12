O femeie divorţată şi cu copii s-a căsătorit cu un... covor: „Sunt puţin obsedată de el”

Sunt o mulţime de cazuri cu oameni care se căsătoresc cu tot felul de obiecte, dar o femeie din Marea Britanie i-a întrecut pe toţi. Aceasta, divorţată şi cu copii, a ales să se mărite cu un covor.

În timpul ceremoniei, Bekki Cocks i-a promis „partenerului” ei că îi va fi alături până când „moartea îi va despărţi”, scrie Daily Star.

„L-am cumpărat pe Mat acum un an şi le-am spus tuturor despre cât de mult îl iubesc, de atunci. Am început să mă gândesc serios la asta, după ce prietenii mei obişnuiau să glumească şi să mă întrebe de ce nu mă căsătoresc cu el dacă tot îl iubesc atât de mult. Am petrecut atât de mult timp îngrijindu-l şi curăţându-l de câteva ori pe zi şi asigurându-mă că arată mereu bine. Acum, nu pot sta fără el. Sunt puţin obsedată de el. Când copiii mei dorm, stau cu el în pat şi îi împărtăşesc cele mai intime gânduri”, a mărturisit britanica.

„Nu pot fi mai fericită. Mă gândesc serios cum o să petrec Crăciunul cu Mat”, a adăugat Bekki.

