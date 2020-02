O profesoară britanică propune o soluţie controversată pentru salvarea planetei: Nu mai faceţi copii

Patricia MacCormack, autoare a volumului „The Ahuman Manifesto”, este profesoară de filosofie la Anglia Ruskin University din Marea Britanie.

Aceasta crede că a găsit problema pentru fenomenul suprapopulării planetei, respectiv oamenii să renunţe la a mai avea copii.

MacCormack a inventat un nou termen pentru planeta golită de oameni, „aumană” (ahuman), prin care se „va evita colapsul ecologic” mergând „dincolo de perechea uman/ non-uman”.

Ideea este prezentată în cartea sa „The Ahuman Manifesto”, care a fost lansată în urmă cu două săptămâni.

„Departe de a promova decesul în masă, genocidul sau eugenia, manifestul meu este antinatalist”, spune MacCormack. „Boicotează reproducerea umană din cauza distrugerilor pe care oamenii au continuat să le facă pe Pământ şi în rândul altor specii”, mai spune aceasta.

„Manifestul cere pur şi simplu oamenilor să nu se mai reproducă - nu pierdem nicio viaţă, nimeni nu este plâns”, a explicat profesoara.

Specia omului va dispărea în cele din urmă, dar, spune profesoara de filosofie, acest lucru poate să aducă şi bucurie.

„Manifestul meu arată că trebuie să trăim cu bucurie vieţile pe care le avem şi să dezvoltăm strategii prin care să avem grijă de următorul capitol al Pământului”, a spus aceasta.

În iulie anul trecut, prinţul Harry al Marii Britanii, pe atunci proaspăt tătic, spunea că el şi soţia sa, ducesa Meghan de Sussex, vor avea „maximum” doi copii, pentru a proteja planeta.

„Întotdeauna am fost de părere că locul acesta (Pământul- n.r.) este împrumutat. Şi, desigur, având în vedere că suntem inteligenţi şi evoluaţi, ar trebui să fim capabili să lăsăm ceva mai bun în urma noastră, pentru generaţiile viitoare", a spus ducele de Sussex.

The end of human civilisation is the only way to help save the planet, an ‘old school goth’ has said.



Philosophy professor Patricia MacCormack wants people to stop breeding, saying that giving birth is ‘the worst thing you can do’ if you don’t want https://t.co/ZaI4sGSM3D pic.twitter.com/H5xbQIdsgO