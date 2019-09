O româncă însărcinată care era dusă la un bordel a fost salvată de un şofer de taxi din Marea Britanie: „Era supărată. Plângea” - VIDEO

O româncă a ajuns în Marea Britanie, după ce a aplicat la un job la un salon de masaj. Totuşi, anunţul a fost fals, iar tânăra a fost sechestrată într-un bordel din Londra. A fost dusă într-un alt oraş şi urma să fie folosită pentru prostituţie, dar, din fericire, a fost salvată la timp de un taximetrist.

Un şofer de taxi a salvat-o pe româncă, care mai este şi însărcinată. Femeia urma să fie obligată să se prostitueze de către Robert Enescu, care a minţit-o că ar fi urmat să lucreze într-un salon de masaj, relatează Mirror.

Tahir Mehmood, cel care a salvat-o din mâinile exploatatorului a văzut că femeia era speriată când Enescu a urcat-o în taxi şi a sunat la poliţie. Salvatorului i s-a spus, de către traficantul român, să o ducă pe femeie la un bordel, însă acesta a stat de vorbă cu victima şi a alertat poliţia. Astfel, mai multe femei au fost salvate.

Românul a fost arestat în februarie. Totuşi, acesta nu a recunoscut că ar fi vrut să o folosească pe femeie pentru prostituţie. Judecătorii l-au găsit vinovat şi l-au condamnat la 9 ani de închisoare.

Şoferul va fi recompensat pentru fapta sa eroică.

„Femeia a urcat în taxi. Am început să conduc, iar ea era supărată. Plângea. Am întrebat-o ce s-a întâmplat. Am oprit şi am rugat-o să îmi spună ce are. Mi-a zis că a ajuns în ţară acum patru zile şi că a venit să lucreze ca maseuză, dar acum i s-a zis că trebuie să facă prostituţie şi că ea nu doreşte asta. I-am zis că voi suna la poliţie şi va primi ajutor. Poliţiştii au ajuns repede şi au transportat-o la secţie. M-au felicitat pentru cum am acţionat. Am ştiut să acţionez aşa pentru că am dat un test pentru a obţine dreptul de a lucra ca şofer de taxi. Suntem învăţaţi să ajutăm clientul şi să sunăm la poliţie dacă avem vreo suspiciune”, a spus şoferul de taxi.

Foto: Captură

