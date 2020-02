O tânără, influencer pe Instagram, a falsificat o întreagă călătorie în Bali cu poze făcute la Ikea. FOTO

Natalia Taylor a etichetat toate fotografiile sale, realizate în magazinul Ikea, cu locaţia Bali, Indonezia. Tânăra şi-a motivat gestul spunând că a vrut să le demonstreze oamenilor că nu ar trebui să creadă tot ceea ce văd pe Internet.

Influencerul a postat o serie de fotografii pe reţeaua socială Instagram la începutul acestei luni. Pentru a-şi face călătoria falsă cât mai credibilă, aceasta a adăugat şi poze de pe Internet cu peisaje din Bali.

„Regina a sosit”, a scris Natalia Taylor alături de primul set de poze, adăugând hashtag-ul #Bali. În secţiunea de comentarii, mulţi urmăritori păreau să creadă povestea prezentată de tânără în imagini, în timp ce alte persoane, mai atente, au remarcat etichetele Ikea şi au demascat minciuna.

Într-un videoclip postat pe YouTube, Natalia Taylor a explicat cum şi de ce a decis să falsifice vacanţa. „Ideea mea era să testez dacă expresia <<Fake it till you make it>> este adevărată”, adăugând că şi-a supus urmăritorii unui test dificil. „Nu credeţi tot ce vedeţi pe Internet”, a avertizat ea.

