Obiecte din parcul de distracţii privat al lui Michael Jackson, scoase la vânzare

Cele mai interesante piese de artă expuse în parcul de distracţii din renumita fermă Neverland care i-a aparţinut fostului "rege al muzicii pop" Michael Jackson, printre care şi o sculptură a unui copac pe care este gravat un mesaj al artistului, sunt scoase la vânzare, potrivit TMZ.

O colecţie de sculpturi din bronz reprezentând diferite animale şi un copac uriaş cu o gravură specială realizată de Michael Jackson sunt disponibile pentru suma de 1,75 de milioane de dolari, potrivit lui Gary Zimet, de la "Moments in Time", companie care comercializează autografe şi documente istorice.

O atenţie specială a fost acordată sculpturii ce reprezintă un copac pe care este gravat mesajul lui Michael Jackson "Copii magici, nu vă faceţi griji, nu amânaţi, acum este momentul."

Alte sculpturi reprezintă zebre, tarantule, şerpi, şoricei, girafe, crocodili şi multe alte animale.

Ferma Neverland - denumită astfel după insula magică din povestea pentru copii "Peter Pan" -, din Santa Barbara, California, a fost reşedinţa fostului "rege al muzicii pop" între anii 1988 şi 2005, însă proprietatea a fost abandonată după moartea starului, în 2009.

Michael Jackson a cumpărat ferma Neverland atunci când se afla pe culmile gloriei, în 1987, cu suma de 19,5 milioane de dolari, şi a transformat-o într-o reşedinţă spectaculoasă, care includea un parc de distracţii, magazine cu dulciuri, un cinematograf.

În 2005, Michael Jackson a fost judecat într-un proces în Santa Monica, în California, fiind acuzat de molestarea sexuală a unui adolescent, Gavin Arvizo, care avea pe atunci vârsta de 13 ani. Poliţia a efectuat o percheziţie la Neverland, iar Michael Jackson s-a mutat la scurt timp după aceea, întrucât simţea că cei 70 de poliţişti din acea anchetă i-au "violat" reşedinţa.

Pe numele starului american au fost formulate patru capete de acuzare - molestarea sexuală a unui minor, drogarea unui minor cu scopul de a-l molesta sexual, tentativă de molestare sexuală a unui minor şi tentativă de reţinere a unui adolescent şi a familiei sale la Neverland. După un proces care a durat 14 săptămâni, Michael Jackson a fost găsit nevinovat.

Din cauza datoriilor uriaşe acumulate de megastar, ferma Neverland a fost confiscată în 2008 de investitorul imobiliar Thomas Barrack.

Ferma Neverland a fost vândută în 2008, unei companii imobiliare, pentru 22,5 milioane de dolari.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray. Decesul a survenit în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.