Olivia de Havilland, ultima rămăşiţă din filmul „Pe aripile vântului“, a murit la vârsta de 104 ani

Olivia de Havilland a avut o carieră de peste 50 de ani şi a jucat în aproape 50 de lungmetraje. Olivia era ultimul actor în viaţă din „Pe aripile vântului“ (1939), şi a jucat în rolul lui Melanie Hamilton, film datorită căruia a fost nominalizată la Oscar.

Până la momentul morţii sale, De Havilland era cel mai bătrân actor care a câştigat un Oscar. Actriţa a fost nominalizată la Oscar de cinci ori. Premiată a fost de două ori, în 1947 şi în 1950, pentru rolurile principale din „To Each His Own“ (1946) şi „The Heiress“ (1949).

De Havilland era cunoscută pentru roluri din filme ca „Pe aripile vântului“, „Aventurile lui Robin Hood“, „Moştenitoarea“ şi serialul „Nord şi Sud“. Actriţa a continuat să joace pânâ la sfârşitul anilor 1980, câştigând un Glob de Aur în 1986 pentru rolul din „Anastasia: The Mystery of Anna“.

Născută la Tokyo, într-o familie britanică, pe 1 iulie 1916, dar în scurt timp s-a mutat cu familia în California. În anul 1941 a devenit cetăţean al Statelor Unite ale Americii, iar din 1960 locuia la Paris.

Olivia de Havilland was the last of an unprecedented and unmatched period of Hollywood star-making. Rest in peace, legend. pic.twitter.com/redrddtoFI