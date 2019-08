"Once Upon a Time in Hollywood", debut pe primul loc în box office-ul românesc. Ce încasări a avut cel de-al nouălea lungmetraj al lui Quentin Tarantino

Lungmetrajul "A fost odată la... Hollywood/ Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, s-a situat pe primul loc în box office-ul românesc, cu încasări de 905.709 lei în weekendul premierei, potrivit cinemagia.ro.

"Once Upon a Time in Hollywood", de Tarantino, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc

Cel de-al nouălea lungmetraj al lui Quentin Tarantino, "A fost odată... la Hollywood/ Once Upon a Time In Hollywood", cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt şi Margot Robbie, este, potrivit cineastului, o odă adusă anilor '60 hollywoodieni. Filmul a avut premiera mondială la ediţia de anul acesta a Festivalului de la Cannes. Aflat în competiţie pentru prestigiosul Palme d'Or, filmul a obţinut doar premiul Palme Dog, pentru cea mai bună performanţă canină, acordat lui Brandy, un pitbull deţinut de personajul interpretat de Brad Pitt.

Liderul săptămânii trecute, "Furios şi iute: Hobbs & Shaw/ Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", de David Leitch, a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 757.640,51 de lei. După opt filme care au acumulat aproape 5 miliarde de dolari, franciza "Furios şi iute" prezintă acum primul său capitol separat, "Furios şi iute: Hobbs & Shaw", în care Dwayne Johnson şi Jason Statham devin protagonişti, reluându-şi rolurile lui Luke Hobbs şi Deckard Shaw.

Podiumul este completat de "Angry Birds: Filmul 2/ The Angry Birds Movie 2", de Thurop Van Orman şi John Rice, care a avut încasări de 316.824 de lei de vineri până duminică.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele româneşti la sfârşitul săptămânii trecute este completat de "Regele Leu/ Lion King", de Jon Favreau (312.567 de lei), "Băieţi buni/ Good Boys", de Gene Stupnitsky (190.456,77 de lei), "Povestea incredibilă a lui Enzo/ The Art of Racing in the Rain", de Simon Curtis (99.860,14 lei), "Annabelle 3/ Annabelle Comes Home/ Annabelle 3", de Gary Dauberman (58.138 de lei), "Anna", de Luc Besson (54.818,60 de lei), "Ape ucigaşe/ Crawl", de Alexandre Aja (51.528,70 de lei), "Omul-Păianjen: Departe de casă/ Spider-Man: Far From Home", de Jon Watts (47.194 de lei).

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.