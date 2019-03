Once Upon a Time in Hollywood | Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt, pentru prima dată în acelaşi film şi ultimul rol jucat de Luke Perry | FOTO

Leonardo DiCaprio a făcut public, pe contul său de Twitter, primul poster al filmului "Once Upon a Time in Hollywood", peliculă în care apare pentru prima dată alături de Brad Pitt, ambii având rolurile principale

